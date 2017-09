Ahora sí duele Cataluña

A los españoles les preocupa Cataluña.

Puede parecer una obviedad, pero creo que no lo es. Me explico.

Desde mi punto de vista, estos años la cuestión catalana ha sido analizada por muchísima gente, por la mayoría, como un asunto de los políticos: una batalla partidista, un motivo de enfrentamiento y discusión en el parlamento… Cuando no como un incordió y una noticia recurrente en los informativos. Una pesadez en fin. Y no mucho más.

Pienso que el problema de Cataluña en realidad no preocupaba de verdad en el resto de España.

Pero las cosas han cambiado. Constato que ahora sí existe inquietud.

La repetición de desplantes y declaraciones desde Barcelona. Los gestos de desafío, las amenazas de escisión por las bravas, el anuncio de acuerdos en el Parlament, la redacción de decretos de convocatoria… todo ello ha calado en el análisis colectivo. Y ahora sí creen que existe alguna posibilidad de que Cataluña acaba separándose de España.

La fijación de una fecha, 1 de octubre, para el referéndum de ruptura, ha sido entendida como un asunto serio por la ciudadanía. Con opciones de producirse. De ahí ese cambio de percepción al que me refiero.

Como aportación personal, y por tanto con las debidas limitaciones, tengo que dejar constancia de que cada vez son más las personas que, conocedoras de mi condición de periodista y de informador político, me preocupan, preocupadas: “¿Qué va a pasar en Cataluña?”.

Son gentes de todo tipo a las que, como demuestra ese claro interés, hoy ya les preocupa el futuro de España. Personas de a pie que sí empiezan a considerar que está en peligro la integridad territorial.

La mayoría de los españoles no conciben una España sin Cataluña. No les cabe en la cabeza. No pueden imaginárselo.

Pero hoy empiezan a intuir que ese imposible, que hasta ahora nunca consideraron viable, puede hacerse realidad.

Yo pienso que la secesión de Cataluña no se producirá. Pero muchísimos españoles empiezan a creérselo. Por eso están preocupados. Y les duele. Se entiende.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena