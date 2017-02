¿Es Artur Mas un delincuente?

El jueves comienza en Barcelona el juicio contra el ex presidente de Cataluña, Artur Más, acusado de delitos de desobediencia y prevaricación por la celebración de la consulta soberanista del 9 N.

Que no hizo caso al Constitucional parece una evidencia, puesto que el tribunal dictó cinco días antes, el 4 de noviembre, un providencia suspendiendo la convocatoria. A pesar de ello, por parte de la Generalitat se mantuvo la publicidad institucional, se montó el sistema informático necesario, se habilitó un centro de prensa, y, desde luego, la consulta se celebró. Con rueda de prensa del propio Artur Mas al final.

No obstante, acabo de leer a un conocido columnista, de un periódico nacional, que pone en duda que el president hubiera cometido un delito, porque –dice el articulista- no todo incumplimiento de un resolución judicial es delito de desobediencia. Entre otros argumentos, lo justifica en que la orden del Constitucional no fue "reiterada". O sea, que solo lo dijo una vez.

Con esa, y algunas otras premisas de tipo jurídico, el columnista concluye, y así es como titula su pieza: "Artur Más no es un delincuente".

La conclusión se me antoja, cuando menos, dudosa. A la espera, por supuesto, de la celebración del juicio, y de las conclusiones y veredicto de los jueces, como ciudadano de a pie pienso que Artur Mas incumplió una providencia expresa y clara, pública y conocida por él, dictada por el Tribunal Constitucional. Eso parece claro. Por tanto, no obedeció. O lo que es lo mismo, desobedeció Eso está tipificado como un delito. Y aquel que comete un delito (si así lo decide el TSJ) es un delincuente. ¿Me equivoco mucho?

Lo malo es que, con estas polémicas y esos artículos de prensa, empiezo a maliciarme que el ex president puede salir incólume en este juicio. Lo cual, siguiendo con mi punto de vista de ciudadano de a pie, me parecería incomprensible, porque los hechos juzgados son flagrantes.

Si así ocurriera, si fuera exonerado, tal desenlace animaría, ¡y de qué manera!, a los independentistas en su nuevo intento de convocar un referéndum de independencia, en solitario o haciéndolo coincidir con una elecciones legales.

Un último comentario. Espero que los magistrados del TSJ no se traguen eso de que la reciente redada policial en Cataluña por el cobro de comisiones del 3 por ciento, en la que fueron detenidos 18 cargos vinculados a Convergencia, es otra maniobra contra Cataluña y con objeto de interferir en el juicio del jueves. Espero.

