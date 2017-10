La CNN sigue con la barretina calada hasta los ojos

La CNN es independentista radical catalana. Así titulé hace un par de semanas este blog, para desvelar el alineamiento de la televisión norteamericana con las tesis más radicales del independentismo.

Narré la experiencia de una conocida catalana, residente en Madrid, directora de un think tank económico, que, entrevistada por la CNN sobre Cataluña, comprobó con sorpresa que la cadena estadounidense, tenida como referente informativo en medio mundo, manejaba como certezas absolutas todos y cada uno de los planteamientos del independentismo.

La visión que manejan y difunden se resume en que Cataluña es una nación histórica ocupada por el ejército español desde hace 500 años. Un territorio sojuzgado y oprimido, explotado económicamente por España, entre otros datos porque es la región que más impuestos paga.

La citada economista constató que la CNN ha "comprado" en su integridad, dándolo como verdadero y real, el argumentario de la CUP, Omnium Cultural, etc. Entre otras cosas porque sus periodistas llevan más de dos años en relación habitual con la Generalitat.

Recibo ahora carta de una española residente en Inglaterra, Beatriz Fernández de Gamboa Montgomery. Se presenta como mitad española mitad americana, se crió en Londres, y ha estudiado Politics and History en la Universidad de Nottingham y en la School of Oriental and African Studies

Explica que ha leído mi columna, y me cuenta que hace una semana envió a la CNN (y lo ha vuelto a hacer de nuevo) un escrito de queja por las posiciones pro independencia que maneja y difunde la cadena todos los días. Les acusa de crear con ello confusión en la comunidad internacional.

Comenta que, si en este asunto la CNN resulta tan escasamente fiable como medio informativo, qué no estará haciendo en otras materias noticiosas delicadas.

El texto de la misiva puede leerse aquí en su integridad.

La carta no ha provocado, por supuesto, ningún cambio en el tono y contenidos de la cadena cuando habla de Cataluña. Y, desde luego, tampoco ha recibido contestación alguna por parte de la CNN.

Por lo visto, sigue con la barretina calada hasta los ojos.

