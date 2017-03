A Ciudadanos no le queda otra que tragar

Ciudadanos tiene un problema. Y grave.

El problema de que, a pesar de haber sido el partido que con sus votos propició la investidura de Mariano Rajoy, sin embargo no es suficiente, y por tanto no es decisivo, para aprobar los grandes asuntos pendientes, como pueden ser los presupuestos, la reforma constitucional...

El problema de que, para tales objetivos de mayor calado, el Gobierno necesita al PSOE. Y entonces le basta con el PSOE. Puede pasar de Albert Rivera y sus diputados, como ya se comprobó en acuerdos como el techo de gasto o la subida del salario mínimo interprofesional.

A esa debilidad se une que en este momento Ciudadanos no tiene el menor interés en que se celebren elecciones en España, porque las previsiones de las encuestas no son precisamente buenas para ellos. No solamente no crecen en intención de voto, sino que en algunas andan a la baja.

Por todo ello, su capacidad de presionar a Mariano Rajoy es hoy bastante reducida. Y con ello su protagonismo político.

Se ha comprobado en la pelea que mantienen estos días los dos partidos, PP y Ciudadanos, a propósito de los famosos pactos firmados para la investidura de Rajoy.

Se dieron tres meses de plazo para comprobar su cumplimiento, han constatado que, de los seis grandes asuntos (entre ellos el aforamiento y la limitación de mandatos), solamente dos han tenido vía libre. Los otros van para largo, si es que se ejecutan realmente.

Y, sin embargo, Ciudadanos ha optado por no hacer causa de esos incumplimientos. Y, por supuesto, no ha puesto en discusión el mantenimiento del pacto de investidura.

Los dirigentes de Ciudadanos salen del paso diciendo que en realidad el plazo de tres meses no era para aprobar esos pactos, sino para "poner en marcha el proceso para aprobarlos".

Lo que ha quedado claro, insisto, es que la capacidad de Ciudadanos para imponerse es reducida. No tiene otra que ir tragando. Y eso lo saben bien en el PP.

