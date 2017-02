Iglesias y Errejón no parecen tan listos

Tengo la impresión de que los dos líderes principales de Podemos, Iñigo Errejón y Pablo Iglesias, no son tan listos como parecía.

Hay que reconocer que su irrupción despertó expectativas muy altas, por aquello de llegar con aire nuevos, renovadores, pero sobre todo por su condición de profesores, teóricos de la política, que en principio tenían que conocer todos sus secretos

Ahora da la sensación de que no saben tanto. O de que no son capaces de aplicar las teóricas. O, en fin, de que no son tan listos.

Desde luego, en lo relativo a la vida interna de Podemos no lo han demostrado porque, debido a sus diferencias, que no han sabido resolver a tiempo, han llevado al partido, en vísperas del congreso nacional, a una inédita situación de división. La dimisión de Carolina Bescansa es una muestra más de a dónde están conduciendo Podemos.

Y eso es muy poco inteligente. Resulta bien conocido que en España las divergencias, las luchas internas en los partidos, son especialmente mal vistas y suelen atraer duros castigos electorales.

Que no son tan listos lo demuestra el incidente que protagonizaron el martes, en el Congreso, donde no se resistieron a la tentación de discutir en público. Las imágenes del choque han ocupado televisiones y portadas. Tenían que saber que les estaban mirando y que eso iba a publicarse.

Deberían ser conscientes, para evitarlo, de que un enfrentamiento directo Iglesias-Errejón en Vistalegre2 es seguro que dejará malherido al menos a uno de ellos, al que pierda el pulso. Y posiblemente también al que lo gane.

Tenían que saberlo desde el principio y no haber llegado a estos extremos. Eso no es muy inteligente.

