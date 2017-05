¿Tenemos un Macron en España? ¿Quién?

Siempre se ha dicho que la victoria tiene muchos padres y que la derrota es huérfana.

La elección de Emmanuel Macron, que le ha convertido en el más joven presidente de Francia de la historia, ha provocado por aquí, en estos pagos, algún que otro intento de apuntarse al éxito obtenido.

Por ejemplo, lo han hecho desde Ciudadanos. Algún fundamento puede tener, en la medida de que se trata de un candidato que no pertenece a ninguno de los dos grandes partidos de siempre, republicanos y socialistas, por otra parte los grandes fracasados en estas elecciones. Se trata de una tercera vía, que es lo que, entre otras cosas, plantea C’s.

Y también existe cierto paralelismo respecto a la juventud de los dos candidatos, porque Albert Rivera tiene 37 años y Macron está en los 39 años.

El nuevo presidente francés se declara socioliberal, mientras que Ciudadanos acaba de apostar de forma definitiva por el liberalismo, rechazando la socialdemocracia. En esto los paralelismo son parciales.

Dicho todo lo cual, a partir de aquí las distancias resultan más patentes. Porque Macron tiene una muy cualificada carrera profesional: especialista en inversión, dirigente bancario, alto funcionario y, finalmente, ministro, nada menos que de Economía (y de Recuperación Productiva y Asuntos Digitales). No es el caso de Albert Rivera, que además no acumula experiencia alguna en gestión de asuntos públicos, al no haber ocupado hasta ahora ningún cargo.

En ese intento de paralelismos, aparece, aunque más en la sombra, la figura de Álvaro Nadal. Licenciado en la doble titulación de Derecho y administración y dirección de empresas por el ICAI-ICADE, Técnico Comercial y Economista del Estado, ha sido jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, y ahora ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Un perfil profesional que se acerca bastante al del futuro presidente francés.

Se da, además, la circunstancia de que son viejos conocidos y se llevan bien. Estuvieron en contacto cuando uno era ministro y el otro responsable de la Oficina Económica, y han coincidido en alguna conferencia sectorial: en una de ellas, Nadal fue presentador del invitado Emmanuel Macron.

Hay también, por supuesto, algunas diferencias. Una, la edad, porque Álvaro Nadal cuenta 47 años. Pero, sobre todo, que se encuentra enmarcado en una formación política, el Partido Popular, en la que, hoy por hoy, no parece que vaya a asumir el liderazgo máximo y ser el candidato. Tiene delante, por supuesto, a Mariano Rajoy, pero están también a la espera, en segunda posición y dispuestos a no perder comba, personas como Sáenz de Santamaría, Cospedal, Feijóo... y hasta Cristina Cifuentes. Demasiados pretendientes.

