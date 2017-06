Sí, sí, sí, Podemos al poder

Durante el debate de la moción de censura contra Rajoy, Pablo Iglesias presumió de la gestión de los ayuntamientos de Podemos, diciendo que son “la prueba de que hay alternativas al despilfarro y saqueo de lo público. Nuestra manera de gobernar ya es una realidad”.

Que su manera de gobernar es una realidad, no cabe duda, a la vista de los resultados que vienen cosechando en plazas tan importantes como Madrid y Barcelona, pero sin olvidar Zaragoza, La Coruña, Castellón, Valencia, Alicante y el Cádiz de Kichi.

El Partido Popular ha elaborado un dossier-resumen sobre los fallos y errores, chapuzas y fiascos de los "ayuntamientos del cambio". Es su análisis, en el que, obviamente no aparecen los éxitos que hayan alcanzado. Pero el elenco sigue siendo interesante, así que me hago eco de ello.

Entre los fracasos en Madrid, se citan:

-La cooperativa de las cocheras de Cuatro Caminos lleva dos años de retraso (afecta a 443 cooperativistas).

-Escándalo Bollywood: pagan habitaciones de lujo en hoteles, masajes, spas y limusinas con 1 millón de euros de los fondos municipales.

-Destinados 30 millones del Presupuesto de Servicios Sociales para que Sánchez Mato comprase el edificio de Alcalá, 45 para su sede de Economía y Hacienda.

-Madrid está hoy más sucio, más contaminado y más inseguro.

-Han paralizado las grandes operaciones de desarrollo urbanístico como Chamartín negociadas durante décadas y que generarían los espacios y el empleo que Madrid necesita.

Sobre la gestión de Ada Colau en Barcelona, destacan la incapacidad de la alcaldesa para frenar desahucios (hubo casi 3.000 en 2016), una la actividad que fue la que le llevó a la política. Y en el resumen anotan:

-No han conseguido aprobar un Plan de Inmigración, ni de Comercio, ni de reforma de Servicios Sociales, ni de Ordenanzas Fiscales, ni de Actuación Municipal, ni de Cooperación.

-Han convertido Barcelona en una ciudad donde los manteros persiguen a la policía y los okupas son los únicos propietarios que la alcaldesa reconoce.

De la gestión de Kichi, alcalde de Cádiz, destacan la menor inversión social:

-El programa de rehabilitación de infravivienda ha pasado de 300.000 euros a cero.

-El de Ayudas al Alquiler tiene 200.000 menos.

-El programa de rehabilitación de Procasa, de 200.000 a cero.

-La conservación de los colegios, de 210.000 a cero.

-La co-financiación de programas de empleo y los programas de desarrollo local de empleo han pasado de 950.000 a cero.

-El albergue para los sin techo, de 130.000 a cero.

-La conservación en parques y jardines, de 200.000 euros a cero.

De Zaragoza, citan la huelga de transporte más larga de la historia de España (cuatro meses), cierre de aulas de colegios concertados, petición de desmilitarizar la Academia General Militar, la pretensión de expropiar a la Iglesia La Seo y La Madalena.

Respecto a La Coruña, denuncian que Podemos ha paralizado la agilidad en las licencias para generar empleo. Ha aumentado el paro en más de 2.700 personas, ha aumentado un 23% el gasto en propaganda, y ha firmado más de 40 millones de euros de deuda en 2 años.

En Castellón, destinaron 709.000 euros a su 'proyecto estrella' de empleo (en una ciudad con 15.000 parados) y gastaron 765.000 en 18 cargos de confianza. Han dedicado 868.000 euros a propaganda y protocolo, con contratos a dedo a empresas amigas del PSOE y Compromís. Han subido el IBI, el Impuesto de Vehículos y la Tasa de Basuras, y no han paralizado los desahucios.

En cuanto a Valencia, han adjudicado más de 5.000 contratos a dedo, con un importe cercano a los 30 millones de euros. La ciudad está cada vez más sucia. Han incrementado un 80% la tasa de terrazas a 400 bares y cafeterías del centro y eso ha provocado despidos. Han cerrado aulas concertadas, y en el curso 2015/2016 dejaron sin Cheque Escolar a 1.200 familias.

De Alicante se afirma que la ciudad está más sucia y que el mantenimiento va a peor. Las ayudas a la dependencia están atascadas, han incumplido su compromiso social en materia de desahucios. La concejal de Protección Animal y Juventud de Guanyar, Marisol Moreno, condenada por la Audiencia Nacional a una multa de 6.000 euros por injurias al Rey, sigue en su puesto.

Es, por supuesto, análisis de parte, con todas las limitaciones que sin duda tiene. Pero el dibujo que muestra me parece bastante real. Los "ayuntamientos del cambio" no son precisamente un éxito. Más bien lo contrario. Podemos en el poder no funciona.

