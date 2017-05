Puigdemont, escucha de una vez: No es no

Cataluña declarará inmediatamente la independencia si no puede celebrar el referéndum que reclama. Así se refleja en la famosa "ley de ruptura", esa que tiene preparada, y bien escondida, la Generalitat para activar por sus pistolas la secesión.

Puigdemont acaba de pedir el Gobierno un pacto, para la celebración de ese referéndum. Pero, eso sí, diciendo a la vez que lo convocará en cualquier caso. Se celebrará sí o sí, ha afirmado. Extraña manera de pedir

Rajoy le respondió ayer, por carta, que su propuesta de referéndum de independencia es imposible, que no cabe en el actual sistema legal y político.

Por activa y por pasiva, el presidente del Gobierno, y con él los principales partidos, le están diciendo que no. Que en este caso concreto sí se va a cumplir el famoso "No es no".

Pero los independentistas siguen erre que erre. Ciegos incluso a la realidad que muestran las últimas encuestas. La que acaba de publicar esta semana Demoscopia ofrece, entre otras, estas clamorosas conclusiones:

-El 61% de los catalanes rechazan una declaración unilateral de independencia. Solo la apoyan el 35%

Incluso dentro de los partidos independentistas existe oposición a la independencia unilateral: son contrarios a esa declaración casi el 30% de los votantes del PDeCAT, y el 21% de los de Esquerra y de la CUP.

-Más críticas aún reciben las maniobras de la Generalitat para aprobar, de urgencia y sin debate parlamentario, esa "ley de ruptura": la rechazan el 67% de los catalanes, y solo la apoyan un 18%.

Es lo que hay. Es la opinión de la gente de Cataluña. Pues, a pesar de todo, los líderes se mantienen en sus trece, actuando en contra de la opinión de sus propios seguidores.

Si alguna vez tuvieron alguna razón, que es muy discutible, ahora la han perdido absolutamente. Pero siguen erre que erre. Como diría uno de mi tierra, ¡qué cansos!

