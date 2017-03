Rajoy votaría a Pedro Sánchez

Dice una encuesta reciente que, en la carrera hacia las primarias del PSOE, en las que se elegirá el nuevo secretario general, Pedro Sánchez supera con mucho a los otros dos candidatos, es decir, Patxi López y Susana Díaz, esta última, además, situada en tercera posición.

Hay que matizar que el sondeo se realizó entre los españoles en general, no entre votantes o militantes socialistas, y también que la presidenta andaluza aún no es candidata y por tanto propiamente no ha empezado su campaña.

No obstante, todo indica que Pedro Sánchez ha tomado ventaja entre los afiliados del PSOE, que son los que votarán en las primarias y decidirán. Ahí están los actos que viene celebrando por toda España.

O sea que, de seguir así las cosas, el depuesto secretario general podría volver a ser elegido para liderar el PSOE y, en consecuencia, alzarse de nuevo como candidato a presidente del Gobierno.

Dada la actual imagen que proyecta, de persona radicalizada, extremista, enemiga de cualquier pacto, y que mira más a Podemos que al propio PSOE, la presencia de Pedro Sánchez el frente del socialismo puede convertirse, para el partido, en un problema grave de cara a unas elecciones.

Primero, porque Pedro Sánchez ya ha perdido dos veces, de manera rotunda, y nada hace presagiar que las cosas puedan cambiar en una terceras elecciones.

Y segundo porque, además, la figura de Sánchez no despierta precisamente confianza en una amplio sector de españoles, incluidos muchos de izquierda. Sánchez inquieta, e incluso produce algo de miedo, y eso ahuyentara el voto progresista no radical.

Lo cual puede constituir, a su vez, una ventaja para Mariano Rajoy y el Partido Popular. Encontrarse enfrente con un candidato de quien tantos desconfían, y que incluso da miedo, puede inclinar hacia el PP no pocos votos moderados.

Con lo cual se daría la paradoja de que Pedro Sánchez puede constituir la mejor opción electoral para al PP. Por eso, si pudieran votar en las primarias del PSOE, a él irían sus papeletas.

