Susana Díaz y su coyuntura final

¿Quién ha diseñado la estrategia de Patxi López, con ese anuncio, adelantado, de que se presenta a las primarias para elegir secretario general del PSOE? Quienes le conocen bien saben que la operación no ha salido de su cabeza.

Ya se ha contado en estas páginas que Susana Díaz se malicia que por detrás aparece el ínclito Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora muñidor de una 'tercera vía' dentro del partido que no sea ni Susana ni Sánchez (el famoso "Ni Sú ni Sá").

Patxi López le ha madrugado la iniciativa a la presidenta andaluza, colocándole, antes de lo que ella había pensado, en la tesitura final de decidir qué piensa hacer, pero sobre todo obligándole a anunciarlo desde ya. Algo que no entraba en su calendario.

A Susana Díaz se le han echado en cara repetidamente sus dudas, los amagos, los anuncios incumplidos, las expectativas defraudadas. Pero ya no va a poder seguir ocultando sus bazas. Va a tener que mojarse.

Díaz no tiene más solución que postularse también a la secretaría general del partido. Sin embargo, por lo visto no ha cerrado del todo la puerta a que al final no necesite confrontarse con nadie, eludiendo así el grave riesgo del imprevisible voto de la militancia. Confía en que con Patxi López se puede dialogar y cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo. La cuestión es qué contrapartidas puede presentar a su hoy rival.

La realidad es que ha llegado el momento definitivo para la presidenta andaluza. La hora de la verdad, el instante de la gran decisión. Ya no caben más plazos.

Desde su punto de vista, dejar pasar esta ocasión, es decir quedarse fuera de la batalla actual, sería trasladar sus ambiciones políticas al menos hasta dentro de cuatro o cinco años. Demasiado tiempo. Por eso ya ha decidido saltar a la arena con todas las consecuencias.

Los trenes pasan cuando pasan, y no tomarlos es la peor de las decisiones, porque no existe ninguna seguridad de que vuelva a aparecer.

