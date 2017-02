Susana, ¡espabila!

Dentro de dos meses se celebran las primarias en el PSOE, para elegir su nuevo secretario general. Y de los tres posibles candidatos hay uno, una, que todavía no ha dicho nada.

Patxi López fue el primero en lanzarse al ruedo, madrugándole el anuncio a Pedro Sánchez. Sánchez, enrabietado, se ha puesto a recorrer España, celebrando actos con buena asistencia de militantes. Y, mientras, Susana Díez mantiene su silencio.

La presidenta andaluza aún no ha dicho nada.

Ayer, 28 de febrero, fue el Día de Andalucía. Algunos habían llegado a pronosticar que lo comunicaría en ese momento, pero no ha ocurrido así. Ni siquiera ha soltado la menor pista al respecto. Y me parece bien, porque no eran ni el día ni el lugar.

Otros han apuntado que lo hará este sábado, día 4, con ocasión del acto convocado por el PSOE regional, pero ella ha respondido que no, que lo han organizado precisamente para celebrar el Día de Andalucía. Y ha añadido que no se saque "más punta al lápiz".

No faltan quienes aventuran que lo decidirá en torno al 11 de marzo, si se adelanta a ese día el Comité Federal en el que se concretará la fecha de celebración de las primarias.

Mientras se lo sigue pensando, menudean los mensajes contra ella. El presidente del PP, Juanma Moreno, ha dicho que, si asume la secretaría general del PSOE, tendría que dejar la presidencia de la Junta, porque según él son dos trabajos "incompatibles".

Precisamente Andalucía es uno de los dilemas que necesita resolver Susana Díaz. Casi la mitad de los andaluces no quieren que abandone la presidencia de la Junta. Y ella también se lo está pensando porque, si lo deja, podría quedarse sin Andalucía y también sin gobernar un día España, su objetivo último.

Pero, además, sin ella al frente de las listas regionales, existe algún riesgo de que el PSOE pierda las elecciones autonómicas. Lo cual, de producirse, sería un auténtico bombazo, además de un hito histórico.

Y mientras se lo piensa, de los otros dos candidatos, uno está en alza y el otro en baja. Pedro Sánchez mantiene una buena adhesión de afiliados en sus actos por España, aunque no sea tan bien tratado por la prensa, mientras que de Patxi López se anuncia ya que ha fracasado.

El ex lendakari no levanta cabeza como líder de futuro. No consigue aglutinar personas importantes a su lado (por ejemplo, ex ministros), y, a la vez, algunos de los militantes conocidos que se le sumaron empiezan a darse de baja, desanimados. Es que Patxi López no chuta.

Susana Díaz sigue ahí, midiendo cuidadosamente los tiempos. Desde su entorno se asegura, con toda certeza, que tiene intención de presentarse a las primarias. Y de ganarlas. Pero a lo mejor se está demorando excesivamente. Tendría que espabilar, si no quiere llegar demasiado tarde.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena