El apoyo falso de Pedro Sánchez a Rajoy

Pedro Sánchez repite, casi cada día, que mantiene el apoyo "total" al Gobierno para hacer frente al desafío catalanista, concretado ahora en abortar la ilegal e inminente celebración del referéndum de octubre.

A pesar de esas palabras, sin embargo, la percepción que llega es que el respaldo no es tan "total". No lo es, desde luego, a la figura y a la política de Rajoy respecto a Cataluña.

El secretario general del PSOE es consciente de que esa reticencia sorda va calando en la opinión pública. Es precisamente lo que pretende: mostrar un desmarque, una distancia del Gobierno, pero, eso sí, disfrazado de apoyo institucional.

Sánchez no pierde ocasión de criticar a Mariano Rajoy, venga o no a cuento. Normal. Es su 'obligación' como líder de la oposición política. Está en su papel.

Pero ahora lo hace siempre que alude al problema de Cataluña, culpándole así de la crisis de forma encubierta, de modo indirecto.

Este fin de semana, Sánchez viajó a Barcelona, para asistir a la Fiesta del Rosa que cada año celebra el PSC, y aprovechó, otra vez, para echar en cara a Rajoy que, en relación con Cataluña, tenía que haber actuado de otra forma.

Lo que debería haber hecho el presidente, es "hablar, dialogar y encontrar una solución política", afirmó públicamente.

O lo que es lo mismo: estamos aquí, en una situación tan grave para España, en un momento límite, por culpa de Mariano Rajoy, que no ha "hablado", no ha "dialogado", y no ha sabido (o querido) encontrar una "salida política" el conflicto.

Sánchez se va lucrando, políticamente, del desafío separatista. Le está sacando todo el jugo posible. Por un lado, reverdeciendo su liderazgo en territorio del PSC a base de reunir y aglutinar a los amenazados alcaldes socialistas. Por otro, con esa aparente posición de "hombre de Estado", que se visualiza en sus visitas a La Moncloa y en el apoyo "total" al Gobierno.

Apoyo, pero soltando, deslizando a la vez, la acusación a Rajoy de ser el culpable. Un respaldo, pues, bastante falso.

