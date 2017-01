Qué planes tiene ECD

Hemos publicado estos días un apretado resumen de la actividad informativa en El Confidencial Digital a lo largo de este complejo y difícil año 2016, felizmente terminado.

Insisto en lo de resumen y apretado, porque, evidentemente, en una pieza así no cabe todo el trabajo realizado en estos doce meses, que ha sido excepcional.

Como estamos todavía en horas de balance, y también de propósitos, que es lo que corresponde a todo final y comienzo de año, voy a aprovechar la ocasión para reiterar que hacemos y qué queremos hacer en El Confidencial Digital.

Como su propio lema indica, y así se lee en la cabecera de la página, pretendemos ser una web que suministra información precisamente a quienes están más informados. A las personas que por su trabajo y posición necesitan un plus, un algo más, que no sea simplemente reflejar lo que ocurre. Con ser mucho, contar lo del día, en ECD queremos ir mas allá.

Buscamos cada jornada noticias relevantes, destacadas, pero sobre todo que sean propias, exclusivas, que no hayan sido publicadas.

Para quien leyera estas líneas por vez primera, porque acabara de aterrizar en nuestra web, tal objetivo tendría que parecerle un tanto pretencioso, cuando no imposible. Y, sin embargo, llevamos más de dieciséis años así, contando noticias propias todos los días. O sea que, al menos en nuestro caso, parece que es posible porque ya lo estamos haciendo.

Se convierte en una realidad gracias a que en El Confidencial Digital laboran periodistas altamente cualificados. Con elevada capacidad de trabajo, por supuesto, con iniciativa, con empuje y con ganas, pero sobre todo dotados de habilidad informativa, de instinto y olfato, que llegan a personas y fuentes de un nivel tal que, si lo contáramos, parecería mentira.

Tenemos acceso a esas instancias porque hemos acreditado fiabilidad, porque no practicamos la chapuza, la maledicencia, la trapacería, el hacer daño, la tergiversación ni la traición. Porque no estiramos los datos para convertirlos en más interesantes de lo que en realidad merecen. Porque no inventamos.

En ECD, pues, deseamos ser útiles, aportar sin despistar, no engañar ni marear la perdiz. Buscamos ser relevantes. Una apuesta de largo plazo.

Nuestro objetivo no son los millones de clics. Por eso, no vamos a pagar ningún precio, no vamos a exagerar, a distorsionar, ni a buscar recursos fáciles, con temas mediocres pero que se sabe que funcionan en redes sociales, con el objetivo de conseguir mejores datos de audiencia. Estamos muy contentos con los actuales números. Aunque, por descontado, tampoco nos importaría entrar en lo que algunos llaman el “top ten”.

¿Nos hemos equivocado este año? Más de una vez, aunque tampoco demasiadas. No errar resulta imposible. Pero en todos los casos hemos rectificado, pedido perdón si hizo falta, y estudiado lo ocurrido para que no se repita.

Y así vamos a seguir. Tenemos, por supuesto, muchos planes. Quizá el año 2017 sea la ocasión de afrontarlos. Se los iremos contando.

Desde luego, gracias a quienes nos leen, que muestran todos los días, todas las semanas y todos los meses, una fidelidad que nos desarma. Y deseamos escucharles. Agradecemos todo comentario y sugerencia que nos hacen. Y también si nos contactan para adelantarnos una exclusiva. ¡Nunca diremos quién ha llamado!

Gracias de nuevo y feliz año.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena