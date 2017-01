A cara de perro a por los socialista

Se han puesto de viaje los tres líderes socialistas en este momento más activos, es decir, Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez. Como se dice popularmente, están de bolos

Este fin de semana, la presidenta andaluza ha visitado tierras de León, donde, por cierto, no le ha faltado un pequeño disgusto, con esa manifestación de militantes enarbolando carteles de "No es no".

Patxi López ha inaugurado la carrera como candidato acudiendo a terreno conquistado, a su feudo vizcaíno de Portugalete. Allí no había riesgos.

El tercero en discordia, Pedro Sánchez, va a iniciar la nueva gira acudiendo nada menos que a Sevilla, en un aparente gesto de desafío a su principal rival, Susana Díaz. Algunos columnistas se preguntan si tendrá gasolina para el coche, en esa ofensiva.

¿Por qué se han puesto los tres a viajar? Porque ha estallado definitivamente la guerra por conquistar a los socialistas, a los militantes, a las bases del PSOE, que son los que, en las primarias, decidirán quién se convertirá en el próximo secretario general del partido, y previsiblemente candidato a la presidencia del Gobierno. Una pelea que se va a dar, sin duda, a cara de perro.

De los tres en liza, quien más fundamentos tiene, por ahora, es Susana Díaz. Porque, además de la plataforma que le concede su condición de presidenta autonómica, teóricamente contará con el apoyo de los militantes andaluces, que son un tercio del total. Además de lo que pueda rebañar en estos y sucesivos periplos.

Algún problema puede tener Patxi López, que, por lo visto hasta aquí, pretende nutrirse sobre todo de los llamados críticos, es decir, lo que antes se denominaba el "sanchismo", pero sin contar con el propio Pedro Sánchez. En este momento.

Afronta también otra dificultad. Porque se ha instalado la especie de que en realidad Patxi López no llegará hasta el final, al enfrentamiento definitivo, sino que antes buscará pactar con Susana. Una teoría que le perjudica mucho.

En cuanto a Pedro Sánchez, ha visto cómo le madrugan parte de su programa, por Patxi López, y que no pocos de los miembros de su equipo se han pasado también a ese bando. Además, no termina de aclarar si se va a presentar o no, algo que parece denotar que no lo ve nada claro. Y las dudas castigan.

Algunos de sus ex amigos comentan que en realidad la gira que va a iniciar, empezando por Sevilla, es solamente su deseo de dar la cara ante quienes le han seguido y apoyado. Un agradecérselo mediante su presencia. Pero que en realidad no será candidato en las primarias. Veremos.

De los tres, Pedro Sánchez es, sin duda, el que peor lo tiene en estos momentos. Y Susana Díaz sigue apareciendo la mejor colocada. Ella tampoco ha dicho que se presentará, pero en su caso resulta evidente.

Hablando de favoritos o no favoritos, imagino a los tres analizando atentamente lo ocurrido en el socialismo francés, donde el candidato en principio mejor colocado, el ex primer ministro Manuel Valls, se ha visto superado en la primera ronda por Benoit Hamon, del sector crítico y más a la izquierda del PSF.

Aquí, el más a la izquierda de los tres es, sin duda, Pedro Sánchez. ¿Francia será un precedente?

