El enfadado Aznar y su nuevo partido frente al PP

José María Aznar nunca fue un personaje encantador. Más bien lo contrario. No obstante, en algunos momentos, singularmente cuando estuvo en la cumbre de la política y parecía que la vida le sonreía, se mostró relativamente cercano y normal. No muchas veces, la verdad.

Desde entonces, desde que está fuera, da la sensación de que todos los días desayuna pumas y leopardos. Es, al menos, la imagen externa que traslada en público. Y sus actos y declaraciones no permiten desmentirlo.

Aznar semeja estar siempre enfadado. Cuando habla, da la impresión de que está echando una bronca. Ya era así. en cierta medida, en el pasado, pero es que ahora se ha acentuado.

Imagino que todo esto se lo habrán repetido en tantas ocasiones los consejeros y colaboradores más cercanos. Si no lo hubieran hecho, estarían incumpliendo su deber y haciendo un flaco favor al ex presidente.

Aunque Aznar sigue teniendo sus fans, sin embargo ese talante desconfiado, desafiante, hosco, no constituye precisamente el mejor gancho para atraer a amplios núcleos de ciudadanos, ni para ganarse que le sigan.

Me estoy refiriendo a los comentarios, que vuelven a circular, en el sentido de que el ex presidente estaría en situación de promover un nuevo partido, enfrentado al que ha liderado y presidido durante tantos años.

No creo que vaya a meterse ahora en aventura semejante. Si lo intentara, tropezaría con obstáculos de enorme envergadura. Y no es el menor esa falta de encanto, esa adustez que muestra. Que genera no pequeño rechazo.

Se lo tendría que pensar mucho. Y cambiar de talante, si es que a estas alturas resulta todavía posible.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena