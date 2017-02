¿Qué planea dar Rajoy a Cataluña?

Algo ocurre con Cataluña. Algo se está moviendo, en el contencioso que enfrenta aquellos territorios con el resto del país como consecuencia de sus planes de independencia. Algo ha cambiado.

Una primera pista saltó el jueves, cuando Artur Mas, en un acto celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid, cerrado a la prensa, afirmó que está convencido de que existe una solución, una tercera vía, en el conflicto que mantienen el Gobierno (el Estado) y la Generalitat. No se le había escuchado hasta ahora decir con tanta claridad algo semejante.

El ex presidente afirmó que “en medio” de las dos posiciones actuales, la que llamó inmovilista (del Gobierno) y la independentista, el Estado "puede hacer una propuesta para acomodar a Cataluña en España". Remarcó que la iniciativa correspondería "al Estado", no al Gobierno: "Creo que existe, pero tiene que plantearlo el Estado, no digo el Gobierno".

Ante esa propuesta, surge una primera duda metódica. Cuando alude al Estado, y no al Gobierno, como protagonista de la iniciativa ¿a qué se refiere Artur Mas? ¿Al rey? Me parece una opción complicada de articular y que, además, ofrece riesgos evidentes para el monarca, al implicarse en una concreta decisión política. ¿A las Cortes? Pero eso exigiría una mayoría cualificada, y por tanto un acuerdo entre populares y socialistas que, a estas alturas, se antoja bastante improbable. Queda, pues, por aclarar a quién correspondería ponerla en marcha.

Mas se remitió a la propuesta apuntada por Puigdemont, actual presidente de la Generalitat, de pactar un referéndum legal y vinculante con tres alternativas: 1. mantenimiento de la situación actual; 2. descentralización máxima; 3. Estado independiente. Y precisó que asumirían democráticamente el resultado de la consulta, aunque matizó que "eso del medio" no existe actualmente.

Dado que la primera posibilidad, mantener el actual estatus, no lo aceptan los independentistas catalanes, y que la tercera, el Estado independiente, no constituye una opción para España, hay que deducir que la apuesta viable, según Artur Mas, es la segunda, esa "descentralización máxima".

Se ha publicado que Mariano Rajoy está elaborando una propuesta para presentar al Ejecutivo de Cataluña, en respuesta a las 45 reivindicaciones que le entregó Puigdemont hace casi un año, en abril de 2016, aunque, eso sí, excluyendo el referéndum unilateral que pretenden celebrar en 2017.

La Generalitat ya ha dicho públicamente que acepta dialogar con Rajoy, si bien por ahora se mantiene en sus trece del referéndum.

Parece claro que algo se está moviendo. Desde ámbitos gubernamentales cuentan que se vienen celebrando "encuentros a todos los niveles". O sea, se está negociando entre las dos partes, y por lo visto con intensidad. Entonces, la pregunta es: ¿Exactamente qué se está negociando?

Posteriormente, un portavoz de Artur Mas ha explicado algo más las alusiones a la "tercera vía": quiere que Rajoy se implique, y que disuada a los secesionistas, y a los que están dudosos, mediante la promesa de que se mejorará la autonomía. Y que, por tanto y con esas nuevas condiciones, continuar dentro de España es la mejor opción.

Pero, ¿en que se concreta la famosa mejora de la autonomía? Dicho más directamente: ¿Qué está dispuesto Rajoy a dar a Cataluña?

