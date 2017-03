¿Quién me ha votado a mí, que solo soy un periodista?

Podemos tiene un problema real, con las acusaciones de haber presionado a los periodistas que cubren la información de ese partido. Aunque ellos crean que no.

Uno de sus argumentos de defensa ha sido afirmar que se trata de la palabra de la APM, o de su presidenta, Victoria Prego, frente a la negativa, también verbal, que han ofrecido Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y demás dirigentes.

Se equivocan, porque la APM tiene pruebas concretas, y abundantes, sobre las presiones y amenazas de periodistas. Otra cosa es que todavía no las ha revelado. Pero las tiene. Y seguramente acabarán saliendo.

Pablo Iglesias ha intentado responder también diciendo que, si fuera verdad lo de las amenazas, la Asociación de la Prensa debería acudir a los tribunales.

Se equivoca, porque quienes tendrían que acudir al juez, si consideran que ha existido una acusación falsa, y por tanto han dañado el buen nombre y prestigio de Podemos y sus dirigentes, es precisamente Podemos.

No lo ha hecho, y no creo que lo vaya a hacer. Porque entonces tendrán que salir a la luz las pruebas, que existen, y abundantes insisto, de una persecución bolivariana a los periodistas que no informan como ellos quisieran.

El problema de las amenazas a periodistas seguirá trayendo cola, y creo que dañando a Podemos. Que tendría que haber reaccionado cortando esas prácticas, pidiendo perdón, y en su caso expulsando a los que las protagonizan.

Algunos políticos, y creo que en esa línea se mueven Pablo Iglesias y Podemos, consideran que los únicos autorizados, legitimados, para enjuiciar lo que ocurre en el país, y para opinar sobre ello, son los políticos, porque ellos tienen el aval de haber sido votados. Y excluyen por tanto a los medios informativos, que -dicen- no han pasado por las urnas.

No se me olvida una conversación mantenida hace años, cuando era director de Informativos de la Cadena COPE, con un conocido dirigente. Echó en cara a esa emisora de radio y sus periodistas que se atrevieran a criticar a los políticos, con este argumento: "¿A ustedes quién les ha dado voz, autoridad, para enjuiciarnos. Yo he sido votado en las urnas, ¿quién les ha votados a ustedes?".

Tras unos segundos de perplejidad, pude responderle. "A mí y a esta cadena de radio nos votan los millones de oyentes que nos escuchan. A usted le votan cada cuatro años, a nosotros todos los días, jornada a jornada, cuando nos sintonizan. Y lo hacen libremente, porque quieren. De tal forma que cada mañana se produce un verdadero referéndum de los españoles, al elegir los medios de comunicación que desean seguir. Hablamos en nombre y en representación de quienes nos escuchan a diario, que quieren que existamos, informemos, opinemos y critiquemos".

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena