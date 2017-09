Apagón informativo

La Generalitat ha decidido optar ahora por un apagón: se acabó eso de enviar a Madrid un informe detallado semanal de las cuentas públicas. El vicepresidente Oriol Junqueras ha comunicado por carta a Cristóbal Montoro que no se va a dejar auditar.

La pregunta es obvia: ¿Cataluña esconde algo? ¿O se trata más bien de una provocación? ¿Pretenden quizás las dos cosas, desviar fondos y provocar una intervención que les permita presentarse como víctimas?

Hay un detalle importante. La Generalitat seguirá remitiendo la información mensual y trimestral que establece la Ley de Estabilidad. Nada más.

El Gobierno estableció el pasado mes de julio que los interventores y responsables económicos financieros de Cataluña debían informar semanalmente al ministerio sobre los gastos de la Administración.

Por eso Hacienda recibía desde entonces, cada siete días, un informe con la firma de Oriol Junqueras, donde se detallaban estas facturas. Ahora Junqueras dice que la Ley para la celebración del referéndum es “incompatible” con este control. Por lo tanto, se acabó.

Los informes mensuales y trimestrales se envían (y se seguirán enviando) a Hacienda por el incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado y por la recepción de préstamos del Estado a bajo interés. Efectivamente, el Gobierno autonómico recibirá 4.870 millones en préstamos a bajo coste del Estado sólo este año 2017. Pero esto viene de lejos: desde 2012, Hacienda ha inyectado 50.627 millones de euros a la Generalitat. Es decir, tiene en sus manos un 67% de los 75.443 millones de deuda del Gobierno catalán.

¿Por qué la Generalitat no es coherente y dictamina un apagón general? Ningún informe económico al opresor y hostil estado español. ¡Ah, no! ¡Que entonces me quedo sin dinero!

Qué cara más dura.

Más en twitter: @javierfumero