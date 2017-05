Confesiones de un directivo del IBEX 35 sobre la economía española

Este lunes estuve charlando con un directivo que trabaja en una gran empresa del IBEX 35. Le pregunté por el clima que se respira entre los inversores y analistas extranjeros, cómo ven España y qué perspectivas tienen. Su respuesta fue la siguiente:

-- El ambiente es de optimismo y confianza. De hecho, te puedo contar –porque me toca gestionarlo- que está llegando mucho dinero al país. Los inversores no se fían del Reino Unido por el Brexit, de Italia por su inestabilidad, de Francia por los desafíos que debe afrontar... Portugal, que va bien, apenas mueve dinero y Alemania no ofrece márgenes de beneficio. España está de moda.

-- Este auge económico durará al menos dos años más. Es el cálculo que realizan los fondos de inversión. Durante ese tiempo, la economía crecerá en torno a un 2% anual. Como mínimo. Esta dinámica llegará a las familias, a los hogares, muy pronto. Para empezar, la tasa de paro va a seguir cayendo a un ritmo proporcional. Se habla de unos 600.000 nuevos empleados por año.

-- A este paso, la cifra de ocupados alcanzará los 19 millones a finales de este 2017. Pero según las previsiones, en dos años se podría lograr un millón de afiliados más y alcanzar el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020. Ojo: estamos hablando del nivel previo a la crisis.

-- La victoria de Pedro Sánchez no ha provocado el cataclismo vaticinado por JP Morgan y Bank of American. De hecho, la bolsa subió durante toda la semana pasada. ¿Qué ha sucedido? Que más sosegadamente, el auge de Pedro Sánchez se ha visto como un beneficio en el mundo financiero.

-- El nuevo líder del PSOE aporta estabilidad. Esa es la conclusión de quienes manejan el dinero. El giro a la izquierda que va a dar al PSOE, explican, cubre el espacio que quería copar Podemos y deja libre el centro a Ciudadanos. Es decir, se despeja el nubarrón más temido por los inversores: la consolidación del populismo.

-- Así las cosas, si no sucede algo extraordinario, España se encuentra en muy buena posición para relanzar las cuentas del país y consolidar la buena dinámica emprendida en los últimos tiempos. Utilizando un símil náutico ahora que se está celebrando la Copa América de Vela, hay viento de cola para dar un fuerte impulso a la economía. Espero que los políticos lo sepan aprovechar.

