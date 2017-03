Miedito al matonismo político que se vislumbra en el PP

María Dolores de Cospedal no tendrá rival que le dispute el liderazgo del PP en Castilla La Mancha. El comité organizador del congreso regional ha anulado la candidatura de Tomás Medina el aspirante principal, tras invalidar 91 avales de los 143 que había presentado.

No entro al fondo del asunto. El PP asegura que 88 avalistas no están al corriente de pago, que se han detectado ingresos en grupo cuando deben ser individuales y que carece de apoyos plurales, de toda la región. No entro porque no me he leído los estatutos del partido.

Pero sí puedo decir una cosa: esto no huele nada bien. Porque además llueve sobre mojado.

Estamos hablando del partido en el que milita la diputada del PP Carmen Quintanilla, que le soltó al tal Tomás aquello de “Estás cavando tu propia tumba”. Y no sólo. Le explicó que si osaba presentarse sería “como un perrillo labrador frente un oso” y que “el oso” lo devoraría.

La parlamentaria popular por Ciudad Real ha explicado que se trataba de unas conversaciones privadas con quien hasta ahora consideraba un amigo y que hacía uso del argot manchego, negando presión o coacciones hacia el pre-candidato.

El hecho es que Cospedal va a ganar sin pasar por las urnas.

En el argot popular todo esto suena a matonismo, lo contrario de lo que se espera de un partido político con años de tradición y solera. De una formación que se declara abierta, libre y con una excelente democracia interna.

No es propio de una organización seria funcionar a empujones. Amedrentar o intimidar. Ni sacar a collejas al rival del terreno de juego incluso antes de empezar el partido. ¿A qué tienen miedo?

Yo, a gestos de este tipo.

