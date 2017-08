Ojo: Jordi Puyol no era catalán

Definitivamente nos hemos vuelto locos. El desafío independentista está dejando todo patas arriba. Parece que ya da igual la verdad, lo que las cosas son, lo que realmente sucede, cómo llegamos hasta aquí. Lo demostró este miércoles Joan Tardá en el Congreso de los Diputados.

Entiendo que ustedes no vieran ese día las intervenciones de nuestros políticos en el pleno del Congreso. Seguro que tendrían mejores cosas que hacer. Pero un servidor pudo seguirlo prácticamente entero. Y mi sorpresa fue total cuando escuché a Joan Tardá decir aquello de que ellos juzgarán la corrupción votando democráticamente el próximo uno de octubre para dar la bienvenida a una república catalana independiente.

Dirigiéndose a Rajoy, le preguntó desde la tribuna:

-- “¿Por qué cree que nos queremos ir? ¿Por qué cree que queremos fundar una República? Porque estamos hartos de la corrupción, sí, sí… ¿O se cree que somos imbéciles? Queremos una republica para construir una democracia diferente, de mejor calidad. Sin corrupción”.

Y remató rotundo:

-- “A Gürtel la juzgará la Audiencia Nacional, pero nosotros lo juzgaremos el 1 de octubre. ¡Adiós corrupción, bienvenida república!”.

Alucinante.

Joan Tardá olvida la realidad de la corrupción en Cataluña. Se olvida de que su líder Junqueras es vicepresidente de la Generalitat gracias al apoyo del partido que puso en marcha las mordidas del 3%, su socio del PDeCAT, la antigua Convergençia.

¿Eso no es corrupción para ERC? ¿Por qué no le ha pedido cuentas en el Parlament catalán a Carles Puigdemont? ¿Por qué no le harta esa corrupción de la clase política y empresarial de Cataluña? ¿Se cree que los demás somos imbéciles?

Quizás esto va, efectivamente, de reescribir la historia. Tomen nota porque Jordi Pujol nunca fue catalán. Eso es una creación española… ¡Adiós Jordi Pujol, bienvenida la era de la postverdad!

