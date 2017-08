El PSOE afónico

En agosto obtener titulares no es muy complicado, máxime si la actualidad nacional e internacional no está copada por algún hecho impactante que concentre toda la atención. Se trata, por tanto, de evitar los charcos y buscar cuota de pantalla con inteligencia. No es lo que está haciendo el PSOE.

A mi modo de ver, el partido que lidera Pedro Sánchez se está comportando como una formación inexperta, imprudente, afónica. Está pisando callos por no medir el alcance de los mensajes, por manejarse toscamente ante situaciones delicadas, por meterse en berenjenales sin hilar fino.

Fíjense en lo que ha pasado esta semana. El pasado lunes, en plena crisis del Prat, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró que el uso de la Guardia Civil para garantizar la operatividad del aeropuerto de El Prat “no deja de ser una forma de esquirolaje” que atenta contra el derecho a la huelga.

Faltó tiempo para que algunos medios titularan que el PSOE llamaba esquiroles a los guardias civiles. Ábalos protestó porque él no había dicho eso. Cierto pero dio motivos para el equívoco. Además, alguno recurrió a la hemeroteca para recordar las veces que el socialista Zapatero recurrió a la Benemérita para solucionar conflictos laborales durante sus mandatos.

Este martes, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró que la crisis que vive Venezuela es “responsabilidad colectiva de los venezolanos”, no solo del presidente Nicolás Maduro. “Una sociedad no llega a esta situación solo por un Gobierno sino por múltiples razones”.

Y añadió que en España se está dando un “sobredimensionamiento”, “portada tras portada”, a la crisis en Venezuela.

Madre mía. Con la que está cayendo.

Cualquier manual de crisis recomienda empatía a los portavoces que deban referirse a situaciones donde haya personas expuestas a un gran sufrimiento y dolor. Óscar Puente ha irrumpido en esta cuestión como elefante en una cacharrería.

Además, la argumentación es de aurora boreal. Según este razonamiento, para el PSOE los problemas en España son achacables a Rajoy pero los de Venezuela sólo a los venezolanos. Claro, muy lógico todo.

Como digo, los socialistas no andan muy finos este mes.

