Patxi López es otra liebre eléctrica

Soy un poco pesado y me repito. Lo sé. Pero no me digan ustedes que la irrupción sorpresa de Patxi López no responde bien a aquella expresión que acuñó hace unos cuantos años el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.

Durante una cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Bono se desmarcó con un discurso muy de su estilo, en el que incluyó el símil de la liebre que se lanza en los canódromos delante de los galgos.

Por entonces, comenzaba a cuajar en el PSOE la idea de que Alfredo Pérez Rubalcaba –por su omnímodo poder en el Gobierno Zapatero- era el sucesor ‘in pectore’ del político leonés. Algunos no lo tenían tan claro y explicaban que Zapatero jugaba al equívoco para gestionar discretamente la verdadera sucesión en femenino… pero sin luces ni taquígrafos, todos ellos centrados como estaban entonces en Rubalcaba.

Y en esas intervino, José Bono:

-- “Alfredo, eres la liebre eléctrica; esa liebre que engaña a los perros que a su vez engañan a las otras liebres para que corran. Alfredo, eres un tipo excepcional, y eso que no saben estos todavía el poder que tú tienes”, remató Bono.

Estos días ha surgido una corriente en el PSOE que sugiere esta idea. Patxi López es un señuelo. Ni tiene el carisma, ni el cuajo, ni el empaque suficiente para liderar el partido. Y mucho menos para convertirse en candidato socialista a presidente del Gobierno.

No es un desdoro. Es que no está a la altura, afirman. Ni siquiera para encabezar este movimiento de despiste por si sólo. Es decir, detrás de Patxi se esconde un muñidor o muñidora que actúa en la sombra y mueve los hilos.

¿Quién? ¿Por qué?

Yo tengo mi opinión: don Alfredo.

En alguna ocasión, el ex vicepresidente ha dejado claro que le preocupa (y mucho) el partido. Que la crisis interna del PSOE es gravísima porque la amenaza de Podemos –se habla de hasta posibles infiltrados en la propia militancia- es real.

Rubalcaba estaría detrás de esta candidatura para cerrar el paso definitivamente a Pedro Sánchez, del que reniega y echa pestes en privado. Que siga corriendo don Pedro mientras los demás remiendan el descosido que ha puesto en riesgo la propia pervivencia del PSOE como partido.

Más en twitter: @javierfumero