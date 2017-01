Rajoy, ojalá que llueva luz en el campo

Ha habido mucho cachondeo este jueves con la mención de Rajoy a la lluvia. Todas las bromas iban en la misma dirección: el presidente de un gobierno desarrollado fía a la lluvia la solución a la subida del recibo de la luz.

Les dejo aquí, algunos ejemplos: “Mariano Rajoy, presidente de día, meteorólogo-chamán de noche: Va a llover”. “Rajoy explica las gestiones del Gobierno para que baje un poco el precio de la luz: Va a llover”. “Rajoy en las entrevistas es como una conversación de ascensor, cuando no sabe qué decir suelta un ‘parece que va a llover’”. “Me recuerda a don Veri, el cura d Olmedillo, pero al revés: ‘Si queréis la sacamos (a la Virgen de procesión), pero de llover no está’”.

Lo que dijo exactamente el presidente en los micrófonos de Onda Cero fue lo siguiente:

-- No hay margen de rebaja por parte del Ejecutivo, por la subida del petróleo.

-- El Gobierno no se plantea modificar el sistema de precios de la electricidad, que se aprobó en 2016.

-- El asunto le preocupa y mucho, porque afecta al bolsillo de los consumidores y a la competitividad de las empresas.

-- Espera que los picos en el coste de la luz de estos últimos días se estabilicen porque está previsto “que llueva” en breve. Esta circunstancia, explicó, permitirá generar energía de manera más barata.

-- No se va a tomar ninguna medida excepcional porque “no todo depende del Gobierno”.

-- Su previsión es una subida en torno a ocho euros en la factura mensual.

¿Qué les parece?

Mi conclusión es que la comunicación es un asunto complejo, sí, pero Rajoy está ‘quemado’ como portavoz. Le falla uno de los pilares de un gestor de crisis: la credibilidad.

Si las frases anteriores hubieran sido pronunciadas por Soraya Sáenz de Santamaría o Iñigo Méndez de Vigo, por poner un par de ejemplos, creo que la mención a la lluvia hubiera pasado sin pena ni gloria.

También puede ser que el asunto no esté muy bien explicado. Rajoy lo despachó sin detallar bien a qué se refería. Efectivamente, la meteorología tiene en vilo al gabinete de crisis que gestiona este asunto de la luz en La Moncloa. El clima tiene su importancia estratégica en esta cuestión. Pero hay que contarlo mejor.

Más en twitter: @javierfumero