Venga, va: yo también quiero votar sobre Cataluña

Este jueves se dio a conocer la página web oficial del referéndum independentista de Cataluña que ha elaborado la Generalitat. Llaman la atención varias cosas. En primer lugar, el lema.

-- “Naciste con la capacidad de decidir. ¿Vas a renunciar?”. Y a continuación, en letra más pequeña: “Ahora más que nunca el futuro de Cataluña está en tus manos”.

Bingo. El mensaje ha hecho mella y ha tocado mi fibra sensible. Ha interpelado al demócrata que muchos llevamos dentro. Venga, va. Adelante. Yo no renuncio. Quiero decidir porque, ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en mis manos.

Es mi país. Entre otras cuestiones porque parte del dinero que recauda el Gobierno de mis impuestos lo destina a pagar infraestructuras, sueldos públicos, sanidad… de esa región. ¿Que es poco el dinero que les llega? Esa es otra cuestión que deberemos resolver. Pero lo cierto es que yo contribuyo. Algún derecho tenemos entonces, digo yo.

He leído argumentos en contra de esta opción. Al parecer los españoles que no estamos censados en Cataluña no podemos opinar fundamentalmente por dos motivos: 1) porque estaríamos instrumentalizando a los catalanes (y eso es algo inmoral) y 2) porque supondría abusar de las minorías. Esta es la tesis de Josep Maria Vilasojana, el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, ex magistrado y catedrático de Filosofía del Derecho:

-- “Si se celebra un referéndum en todo el Estado se viola este principio porque los catalanes quedarían en minoría: a pesar que el 100% de los catalanes votara a favor de la independencia sería una minoría y, por tanto, perdería siempre”. (…) “La petición de votar todos sería contraria a la democracia en base a este principio porque estarían utilizando a los catalanes como un instrumento para el objetivo de los contrarios a la independencia, es decir, no los tomarían en serio”.

Vilasojana añade que el principio democrático para con las minorías excluye el “principio del dominio” que supondría el voto de toda España para decidir la independencia de Catalunya sabiendo a todas luces que siempre se impondría la mayoría del resto del Estado a pesar que el 100% de los catalanes apostara por la independencia.

No sé qué piensan ustedes pero a mí esto me parece de aurora boreal. ¿Cómo? ¿La justificación para impedir que votemos todos es que los independentistas perderían y eso es muy malo con las minorías? Oiga, es que si usted está en minoría a lo mejor es muy injusto que imponga a los demás (la mayoría) una decisión legítima pero sin apoyos suficientes.

No salgo de mi asombro.

Otra cosa que me ha llamado la atención de la nueva web es… su propia existencia. Seguimos sin saber de dónde saca la Generalitat este dinero que Montoro no encuentra en ninguna partida presupuestaria.

Es el dinero que ha costado la web, pero también el diseño de la cartelería, de los logos, de las papeletas, de los vídeos corporativos que se están difundiendo… Un capitalito, pagado por usted y por mí, que no debemos votar para no instrumentalizar a los catalanes, ni abusar de las minorías. De traca.

