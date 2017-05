Lo que apenas se cuenta: Rato declarado inocente

El juez Antonio Serrano-Arnal acaba de archivar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se acusa a Rodrigo Rato de delitos de blanqueo, malversación y cohecho por 71,9 millones de euros que sus sociedades facturaron a empresas públicas privatizadas durante su mandato.

El magistrado instructor afirma que la denuncia de la UCO, en la que se sostenía que Rato situó al frente de las empresas privatizadas a personas de su confianza para que otorgaran contratos de publicidad a precios muy elevados a su sociedad Cor Comunicación y que usó un entramado societario para blanquear los fondos obtenidos, “carece de sustento fáctico alguno”.

¿Qué le parece? ¿Considera usted que esta decisión ha sido tratado ampliamente en los medios de comunicación? ¿Con la misma extensión que se dedicó a otras noticias relacionadas con el inicio de las investigaciones? Yo creo que no y no me parece bien.

Estoy completamente a favor de luchar contra la corrupción con toda la fuerza de la ley. Sea quien sea el investigado. No puede salir gratis aprovecharse de un cargo público y llevárselo crudo. Faltaría más.

Según los datos difundidos el pasado mes de enero por el Consejo General del Poder Judicial, 1.378 funcionarios y políticos fueron procesados por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016. En ese tiempo, se dictaron 99 sentencias por corrupción, de las cuales el 72,7% fueron condenatorias, con 399 condenados por sentencia firme.

Esto quiere decir que una de cada cuatro personas terminaron absueltos. Es decir, que sus protagonistas han sido declarados inocentes. ¿Alguien les ha restituido el honor? ¿Se les ha compensado por el daño causado? ¿Han visto resarcido el daño por haber sufrido la llamada ‘pena de banquillo’? No lo creo.

De hecho, de esto apenas se habla. A mi juicio, deberíamos abordar en profundidad esta cuestión porque está en juego la fama y el honor de personas inocentes. Ahí es nada.

