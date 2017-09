La caverna ultraizquierdista

La dinámica no es nueva pero resulta cansina, agotadora. Por viejuna y miserable. Conmigo o contra mí: ese es el sintético planteamiento de algunos ante la vida.

Es una pena porque esta reduccionista aproximación a las personas y a las ideas empobrece. Genera enfermos y miserables. Quien así respira se pierde muchas cosas de esta vida tan rica en matices, donde existen muy pocos blancos o negros y luce una amplia gama de colores recogida en el arco de Pantone.

Hablemos. Escuchemos al sensato discrepante, al que ofrece argumentos. Enriquezcámonos con los que no piensan como nosotros. Estemos abiertos a aprender, a incorporar, a sumar, a otros modos de pensar.

En cualquier caso, no nos pongamos nerviosos. No hagamos bandos a todo correr. Eso es simplista. A algunos este modo de proceder –de ir encasillando- les facilita la vida porque profundizar exige tiempo y talento. Mucho de las dos cosas. Es más cómodo poner la etiqueta y seguir a otra cosa. Pero esto es injusto y sobre todo, repito, empobrecedor.

Digo todo esto a raíz de la noticia, desvelada por El Mundo el pasado lunes, sobre la posibilidad de que Carlos Herrera empiece a presentar en TVE un programa político llamado “¿Y tú qué opinas?”.

Es la adaptación de un formato británico de ITV llamado ‘Don't ask me ask Britain’ en el que dos equipos deben convencer al público para que apoye sus argumentos sobre una pregunta social o política.

Fue conocerse la noticia y comenzar a circular duras críticas en las redes sociales. De anónimos ciudadanos y de políticos conocidos. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, calificó el fichaje: es “una vergüenza", dijo. Y añadió: “Yo colecciono insultos de este periodista (sic) de extrema derecha. Y ahora le pagaremos entre todos”.

Pero el hilo es largo:

-- “Españoles, el NO-DO ha vuelto”.

-- “Carlos Herrera presentará en TVE un sosegado y educado espacio de debate político que se llamará 'Y tu puta madre qué tal anda'”.

-- “Ya han colocado la torre de telecomunicaciones para emitir el nuevo programa de Carlos Herrera (con una foto de la cruz del Valle de los Caídos)”.

-- “Programa piloto Carlos Herrera TVE: Gracias, Álvaro Ojeda. Pasamos a Internacional. Adelante, José Manuel Soto. ¿Lo de los moros, Carlos?”.

-- “Carlos Herrera tiene mucho gracejo si eres normal como él, feria, procesiones, toros y cosas españolas normales, no mamarrachadas etarras”.

-- “El programa de Carlos Herrera en TVE, ‘Me Cago en Podemos’, será un espacio moderado con diversos puntos de vista”.

-- “Ya no hay que poner la✝en la casilla de la Iglesia para pagarle los gintonics a Carlos Herrera”.

-- “Carlos Herrera ficha por TVE. Suenan Losantos, Herman y Sostres para presentar los tres informativos diarios”.

-- “TVE ficha a Carlos Herrera antes que se lo quite Ok Diario”.

-- “Lo bueno de Carlos Herrera presentando un programa en TVE es q ya no tienes q perder el tiempo con nadie que le pase el argumentario del PP”.



Yo, con alguna de estas críticas, expresadas muchas de ellas en tono de humor, podría coincidir. Pero no comparto en absoluto el fondo que rezuma esta reacción: los míos sí son moderados y ecuánimes; todos los de enfrente son casta.

Carlos Herrera ha reaccionado y también en Twitter ha escrito: “Tener a la caverna ultraizquierdista incendiada por un anuncio de programa no confirmado es maravilloso. Todos los reaccionarios histéricos”.

Ni son todos, ni existe una caverna ultraizquierdista sino un puñado de tipo que se han echado al monte. Pero entiendo la trastienda de este choque. ¿Qué problema hay en que Carlos Herrera aparezca en un debate político-social de TVE? Que no es de los míos, que no piensa como yo, que es muy crítico con mis ideas…

Pues vale.

Más en twitter: @javierfumero