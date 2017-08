La hipocresía de Podemos con Arabia Saudí y el Rey

No puedo con la hipocresía. Es superior a mis fuerzas. Me pone de los nervios asistir a campañas mediáticas demagógicas y tramposas que no resisten un mínimo de contraste con la biografía de los protagonistas.

Lo digo esta vez por esa operación de acoso al Rey Felipe VI, impulsada por la CUP y agitada desde Podemos, acusando al Monarca y al Gobierno español de alimentar el yihadismo mediante acuerdos comerciales con Arabia Saudí, Qatar y Kuwait.

La proclama no tiene un pase. Pero Pablo Iglesias entró al trapo. En un artículo reciente aseguró que debían revisarse “las relaciones empresariales con Arabia Saudí y Qatar” por ser dos países desde los que se alimenta el yihadismo. Por eso, dice, la monarquía española perjudica la imagen internacional de España y ofende a buena parte de la ciudadanía.

A su juicio, el wahabismo de Arabia Saudí es responsable de la radicalización que alimenta a quienes cometen “atentados deleznables”, algo que “el PP no ha querido entender todavía”, añadió.

Bueno. Ni el PP ha entendido nada… ni los propios líderes de su partido. A ver cómo se explican si no estos dos hechos:

1. Que el propio Pablo Iglesias se hiciera una fotografía el pasado sábado en Barcelona, feliz y contento, con el mismísimo embajador de Qatar.

2. Que José María González, alias ‘Kichi’, el alcalde de Podemos en Cádiz, haya impulsado personalmente la construcción de varios buques de guerra para los dictadores de Arabia Saudí en los astilleros de la ciudad. Así lo justificó en su día:

-- “Nos dedicamos en la Bahía de Cádiz a hacer barcos desde la época de los fenicios”. “No estoy en contra de que se construyan nuestras corbetas y no estoy en contra de que Felipe VI viaje a Arabia Saudí para traerse las corbetas a la Bahía de Cádiz”. “Yo trabajo para Navantia”.

¿En qué quedamos? ¿Se puede apoyar el comercio con Arabia Saudí o sostenemos el terrorismo si lo hacemos?¿Descalificará Pablo Iglesias a su líder local en Cádiz por financiar al terror?

Pero vamos un paso más allá. ¿Qué hace la CUP –impulsora, insisto, del boicot al Rey por alimentar el yihadismo con sus relaciones en los países árabes- aliada con Junts pel Sí? ¿Sabe Anna Gabriel que la Generalitat de Cataluña tiene abierta desde 1992 una “oficina exterior de Cataluña” en Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos?

Sí, lo pueden comprobar aquí. Desde hace 25 años, Cataluña aporta cobertura política y legal a los empresarios catalanes que desean tender puentes comerciales con financieros y líderes de la península arábiga.

Todo esto es tan chusco que hasta circulan bromas al respecto. El otro día vi en twitter un mensaje con una foto de la camiseta del F.C. Barcelona, que lleva la publicidad de Qatar Airways, acompañado del siguiente comentario: “Asco del Rey haciendo negocios con petromonarquías corruptas!”

Hipocresía barata.

