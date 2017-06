Esto es lo que impide que Podemos llegue a La Moncloa

Pablo Iglesias lleva barruntando esto desde hace unos meses: Podemos no logra convencer a una amplia mayoría social española de que es un partido capaz de gobernar el país. Lo ha percibido él pero también lo ha escuchado por boca de importantes asesores que él valora mucho.

De hecho, ha tomado nota y se ha puesto manos a la obra para intentar cambiar esta tendencia. Se trata de invertir una percepción generalizada, alojada en el imaginario colectivo y basada en datos muy distintos. O sea, algo nada sencillo. Visto lo visto se puede concluir que no está logrando grandes avances.

Hay ejemplos muy patentes de que se trata de un problema grave. Fíjense en lo que está pasando en Cádiz.

Allí gobierna José María González ‘Kichi’, un alcalde que ha tenido que afrontar dos medidas ‘contra natura’. En primer lugar, tuvo que impulsar personalmente la construcción en los astilleros gaditanos de varios buques de guerra para los dictadores de Arabia Saudí.

-- “Nos dedicamos en la Bahía de Cádiz a hacer barcos desde la época de los fenicios”. “No estoy en contra de que se construyan nuestras corbetas y no estoy en contra de que Felipe VI viaje a Arabia Saudí para traerse las corbetas a la Bahía de Cádiz”. “Yo trabajo para Navantia”.

Estas palabras provocaron un gran revuelo a nivel interno y lograron sacar de sus casillas a los anticapitalistas de Podemos y a los antimilitaristas.

Ahora, el alcalde de Cádiz ha aprobado la concesión de la medalla de Oro a la Virgen del Rosario. ¿Cómo? ¿Con la que le ha caído al ministro Jorge Fernández Díaz por cosas parecidas? ¿Podemos apoyando distinciones públicas a la Virgen?

Es lo que mismo que se preguntó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando se enteró de la noticia. Pero fíjense en la reacción:

-- “Admito que cuando me enteré no entendía nada y tuve que llamar a Kichi para que me lo explicara. Para alguien de Madrid suena raro y no encajaría en otros ayuntamientos que gobernamos. Pero él me convenció. Me habló del carácter de dignidad popular que significaba esa Virgen y que en una ciudad como Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores, no va unida al conservadurismo que nos podría parecer desde fuera. Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata una muestra de respeto a los sentimientos populares demostrando que hay que convivir con distintos pareceres y tradiciones. Los urbanitas de izquierda tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo”.

¿Ven lo que les digo? Aquí tenemos a un líder de un partido radical de izquierdas intentando hacer el pino puente. ¿Para qué? Para intentar convertirse en un partido de gobierno, ampliando por el centro. Pero el juego malabar presenta un problema: suena a impostura.

Otro ejemplo es la explicación que ofreció Juan Carlos Monedero al mismo hecho:

-- “Hoy, Kichi, es alcalde de Cádiz y de todos los gaditanos. Y de la misma manera que está bien que no impulse nada que nos quite la responsabilidad de nuestros actos, hace bien en escuchar al pueblo en el momento concreto en el que vive el pueblo, que es el ahora. Porque en un mundo emancipado es verdad que o no habrá ni dioses ni vírgenes o habrá miles. Pero mientras tanto, gobernamos para el pueblo que está ahí. Y gobernamos sabiendo que no es lo mismo el poderoso que el humilde, aunque coincidan en algunos sitios. Kichi no es el alcalde de mañana. Es el alcalde de hoy. Y qué bueno que lo tiene claro. Y además, sin ayuda de la virgen, porque dios nunca abandona a un buen marxista”.

Ni Pablo Iglesias ni Monedero han convencido siquiera a su coaligado líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón: “No soy muy fan de las medallas, menos si se dan a seres inanimados”. “Se están atribuyendo acciones políticas de IU a Podemos, y viceversa”. “Tenemos un problema de confusión”.

Sí. Podemos tiene un problema de confusión y de gobernabilidad, que es lo peor.

