¿A quién le importa Cataluña?

Con esto de la opinión pública sucede un hecho curioso. Preguntas a la gente por la calle y una amplia mayoría coincide en que, en estos momentos, sólo hay un asunto en el horizonte español que genera dudas y pesimismo: el caso catalán.

¿Sabrá el Gobierno de Mariano Rajoy evitar que la sangre llegue al río? ¿Se detendrán los independentistas al borde del abismo o saltarán? ¿Tendrán que salir los tanques por las Ramblas? ¿Habrá que aplicar por primera vez en España el artículo 155 de la Constitución? ¿Se romperá la cuerda para siempre?

La cuestión no es sencilla y genera dudas. Sin embargo, paradójicamente, cuando se realizan los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los españoles se pronuncian de otro modo: el tema al parecer no preocupa, no interesa. El interés es prácticamente nulo.

Fíjense en los datos publicados por el barómetro realizado en mayo. Se trata de un trabajo campo completado a partir de 2.479 entrevistas a ciudadanos de 253 municipios de 48 provincias entre los días 1 y 9 del pasado mes de mayo, con un margen de error del 2%. Conclusiones:

-- La principal preocupación sigue siendo el paro. Así es para el 71,3% de los españoles. Sube dos puntos respecto al barómetro de abril.

-- El segundo tema que más inquietud provoca es la corrupción y el fraude. El 54,3 % de los ciudadanos lo confirmaron así, aunque es preciso tener en cuenta que cuando se realizó la encuesta acababa de iniciarse la Operación Lezo y detenido al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

-- El tercer capítulo que genera más intranquilidad son los llamados “problemas de índole económica” (así lo declara el 21,2%). En cuarta posición aparece la clase política en general, con el 18,1 %.

-- A continuación sigue estando la Sanidad, que preocupa al 9,6%, y los “problemas de índole social”, con el 9,2%. Después encontramos la Educación, ahora en séptimo lugar, una inquietud para el 8,8% de los encuestados, y los problemas relacionados con la calidad del empleo (7,3 %), las pensiones (4,3 %) y la inmigración (3,5 %).

-- El terrorismo internacional preocupa al 1,9% de las personas encuestadas y, por fin, al final de la lista, al final del todo, se encuentra la independencia de Cataluña: es citada como principal preocupación por el 0,9% de los encuestados.

¿Qué les parece? Paradójico, ¿no?

