El lamento del PP: qué mal cuidamos a los mandos intermedios

En el Partido Popular están sacando conclusiones sobre la sucesión de casos de corrupción que implican al partido y se han destapado desde hace unos años. Días atrás, uno de sus dirigentes confesaba a este confidencial una de ellas: “debemos aprender del PSOE a tratar mejor a nuestros mandos intermedios”.

Los dirigentes de Génova 13 han constatado que la mayor parte de los asuntos judicializados donde el PP está implicado por supuestas prácticas delictivas tienen su origen en ex miembros del partido que han acabado muy enfadados con ellos. ¿Por qué? Por abandono.

En el entorno de Rajoy y Cospedal admiten que han “dejado tirados” a muchos implicados que se han visto inmersos en investigaciones judiciales. No se les ha cuidado. No se les ha atendido lo suficiente. No se les ha seguido bien. Los afectados han quedado muy dolidos del trato recibido cuando, en la mayoría de las situaciones, ellos actuaban como simples correas de transmisión. No promovían nada por propia iniciativa: obedecían.

Es difícil –admiten desde la sede central del PP- reconducir después a estas personas, que han roto con el partido y están dispuestos a hacer el mayor daño posible a quienes les traicionaron.

“Todo lo contrario a lo que sucede en el PSOE”, añaden desde Génova 13. El Partido Socialista parece haber aprendido del caso Filesa, argumentan los ‘populares’, aquel juicio donde quedó acreditada la financiación irregular del PSOE nacional con más de 1.200 millones de pesetas (unos 7millones de euros) obtenidos de forma ilegal en sólo dos años.

Para destapar este caso fue crucial el testimonio de Carlos Van Schouwen, un contable despechado, al que no cuidaron los socialistas que habían urdido aquella trama. De aquellos polvos provinieron los lodos que destaparon aquella trama de empresas –Filesa, Malesa y Time-Export- que permitía registrar ingresos de bancos y compañías españolas dirigidos a pagar los gastos del Partido Socialista.

Eso no ha vuelto a ocurrir, advierten desde el PP. Porque desde entonces el PSOE “moviliza a todos los servicios jurídicos ante cualquier imputación que afecta a uno de los suyos, en cualquier nivel”. Se trata de evitar los errores del pasado. Visto lo visto, el cambio ha surtido efecto. Ese modo de proceder luego “se recuerda” y evita “vendettas personales”.

El PP se lamenta: no aprendemos, dicen.

