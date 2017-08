No es morbo es información

El doble atentado en Barcelona y Cambrils ha abierto en España un viejo debate periodístico: ¿se deben difundir imágenes más o menos explícitas de un ataque terrorista? ¿Es eso morbo o información? ¿Se debe informar sobre el ISIS? ¿Qué aporta un degollado en una información? ¿No da alas al terrorismo esa publicidad? ¿No alimenta toda esa sangre el fanatismo?

Traigo a colación esta cuestión porque desde el pasado jueves se están ofreciendo diversos puntos de vista apuntándose incluso que sería conveniente, por el bien de la sociedad, reducir la cobertura informativa de este tipo de sucesos: el terrorista busca, precisamente, publicidad; sin ella, su brutal acción carecería de sentido.

Yo no estoy de acuerdo con esto. Y voy a explicar por qué. Pero quiero realizar antes dos advertencias: la información nunca puede poner en peligro una operación policial ni vulnerar la privacidad de víctimas, heridos y afectados. Salvaguardadas estas dos premisas, mi tesis es que se debe informar. Por lo siguiente:

a) En primer lugar, existe el derecho a mantener informada a la población de aquello que les amenaza y perturba. Además es preciso conocer al enemigo para poder vencerlo y la colaboración ciudadana se ha demostrado vital muchas veces para alcanzar esta victoria. Silenciar los hechos no ayuda, perjudica.

b) Tratándose, además, de un tema tan delicado como el derecho a la información, que afecta de forma tan directa a las libertades de los individuos –el mejor ejercicio de la libertad exige el mejor conocimiento-, ¿quién se podría erigir en salomónico regulador con competencia para determinar qué deben saber y qué no los ciudadanos? Delicadísimo asunto.

c) Por otro lado, los terroristas buscan efectivamente la publicidad de sus acciones como un medio para hacer llegar al mundo sus reivindicaciones. Pero, ¿quién asegura que lo evitará no dar publicidad a la explosión de un coche bomba que no ha causado daños personales? ¿Ese silencio no llevará más bien a que los terroristas busquen acciones cada vez más tremebundas, que por lo espectacular de sus consecuencias (en pérdidas de vidas o daños materiales), sobrepasen los filtros y censuras preventivas? Menuda espiral la que se originaría.

d) Hay otra objeción que hacer a los que piden discreción. ¿Es realmente posible ocultar hoy un hecho tan escandaloso como una masacre que tiene lugar a pocos metros de tu casa? Si te toca es imposible darle la espalda. Es un hecho de relevancia internacional. Los actuales medios digitales harían inútil cualquier apagón informativo... y los medios quedarían como algo residual. Además, la prensa puede ejercer –con criterio y sensatez- un buen filtro que evite el morbo y los excesos.

d) Un último apunte. Como ha dicho algún experto, con las plataformas actuales (teléfonos móviles, cámaras digitales, redes sociales, chats, mensajería instantánea...) las imágenes más polémicas, las fotos más duras, navegan a velocidad de vértigo entre los ciudadanos. Para los periodistas resulta ya imposible ignorar todo ese material. No sería lógico.

