Que nadie se engañe: son antisistema, no filósofos

Se está repitiendo poco y eso no es bueno. Los chicos que están armando la tremolina contra el turismo en Cataluña, Baleares y País Vasco son antisistema, no filósofos.

Quiero decir que estas personas son más bárbaros que sociólogos, más hooligans que pensadores, más cavernícolas que intelectuales. Por lo tanto, cada acción que perpetran está dirigida no tanto a mejorar el mundo como a hacerlo saltar por los aires. Conviene tenerlo en cuenta.

El anarquismo es una bestia irracional que propone la desobediencia civil; el impago de las deudas públicas; la colectivización de la propiedad privada y la nacionalización de empresas energéticas; la intervención de consejos de administración… Y ahora, hasta un turismo selectivo según ellos digan.

Todo ello, demandado con violencia, escraches, zarandeos y empujones, pintadas, cócteles molotov, quema de neumáticos, bates de béisbol, adoquines y tirachinas con rodamientos.

Hay que repetirlo muchas veces aunque no escuchen: en democracia no hay atajos ni excusas que valgan. No se puede utilizar la violencia como medio de expresión. Nunca. Eso hay que denunciarlo siempre.

Ni mamparas rotas, ni okupaciones de sucursales o casas vacías, ni cajeros reventados, ni marquesinas destrozadas, ni contenedores en llamas… Ningún hombre de bien puede defender el recurso a ninguna de estas prácticas de sabotaje como medio de protesta social, reflexión sociológica o llamada de atención a favor del bien común.

Los reventadores de Arran (la CUP) y Ernai (Sortu) no estarán de acuerdo conmigo, es evidente. Porque lo que pretenden es precisamente eso: cargarse el sistema, este modelo de debate, la democracia misma, el entendimiento, la propia estructura del Estado.

Por lo tanto, el debate sobre el turismo no tiene ningún sentido plantearlo con esta gente. No nos quieren entender. Su objetivo es liquidar nuestro sistema social dando caña. Que nadie se engañe.

