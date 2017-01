Otro patinazo de comunicación del Gobierno

Dicen que en Moncloa están que fuman en pipa con el patinazo de la ministra de Sanidad cuando, este domingo, deslizó en una entrevista que los jubilados con más renta quizás tengan que pagar más en un futuro por los medicamentos que reciben.

Otros analistas aseguran que no, que se trató de un “globo sonda”: una idea en estudio que se ha lanzado por lo bajini para comprobar qué reacción produce. Si se monta una escandalera se recula afirmando que se tergiversaron sus palabras, que no se quiso decir eso o directamente que el periodista ha manipulado el sentido de sus palabras.

En cualquiera de los dos casos, el Gobierno no queda nada bien. Los dos escenarios son igualmente inquietantes. Y lo más grave: llueve sobre mojado.

Rajoy y su equipo en Moncloa gozan ya de una amplia experiencia, tras estos cinco años al frente del país, sobre gestión de la comunicación, sobre qué se debe y qué no se debe hacer en casos como estos.

¿Qué sucede entonces? ¿No están aleccionados los ministros? ¿No han fichado buenos asesores? ¿Se deja a su criterio la relación con los medios? ¿O es que se va a seguir utilizando para gobernar la imprudente estrategia del recién nacido en cueros en la ventana?

Me refiero a esa leyenda que escuché alguna vez de un pueblo muy bruto que, para asegurar que la población crecía sana y robusta, las matronas dejaban a los recién nacidos una noche a la intemperie en la ventana: si el bebé sobrevivía, tenía asegurada la llegada a la vejez. En caso contrario, no había mucho que llorar: era un enclenque que se iba a marchar tarde o temprano.

Un método inhumano y un poco tosco, ¿verdad? Pues eso.

No hace falta tener un máster en gestión de la cosa pública para entender que el dinero de los pensionistas y jubilados es materia muy sensible, un capítulo que se debe tratar con muchísimo mimo y total prudencia. En caso contrario, el avispero agitado te perseguirá durante kilómetros, durante semanas: no bastan un pal de palmetazos en el aire ante las cámaras de TVE para espantar al enjambre.

Sacar a relucir en estos momentos el tema del copago farmacéutico de los pensionistas es un error mayúsculo completamente innecesario. En plena negociación de los Presupuestos, a una semana de la Conferencia de Presidentes autonómicos, con media España aquejada por la gripe, en medio de la cuesta de enero…

Por lo pronto, se ha montado una buena escandalera y el PSOE no ha dejado pasar la oportunidad: se dispone a hacer sangre política del asunto. Bien visto.

Más en twitter: @javierfumero