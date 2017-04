Cadetes de Zaragoza protestan por tener que disparar el G36 sin una asignatura sobre ese fusil

Aseguran que más que una academia es una universidad

Se quejan de que tampoco están recibiendo clases sobre la historia militar de España

Algunos de los nuevos cadetes de la Academia de Zaragoza se han llevado un ‘chasco’ con la vida militar. Y no precisamente por la disciplina que lleva aparejada, sino por lo contrario. ECD ha recibido algunos testimonios de alumnos que se quejan porque la academia “parece una universidad”: no les explican cómo funciona el armamento, no se les imparte historia militar…