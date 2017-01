El Juzgado Militar Central pone en marcha un departamento de comunicación

Hasta hace alrededor de un año la visión de la jurisprudencia militar en España no era del todo buena para una sociedad que reclama transparencia e independencia en los tribunales. Hasta que los jueces de la sala de lo militar no comenzaron a ser independientes del Ministerio de Defensa, no se creía en la verdadera legalidad de los tribunales militares.

Desde el año pasado (2016) es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien elige a los jueces que se sientan en el Juzgado Militar Central. Fuentes oficiales afirman a El Confidencial Digital que este hecho dotó de independencia al propio juzgado militar reforzando la identidad del Código Penal Militar.

Tal y como ha sabido ECD el protagonismo mediático que ha adquirido la jurisprudencia militar con el caso de Zaida Cantera o las falsas mudanzas en el Ejército del Aire, han provocado la creación de un departamento de comunicación para lidiar con los medios.

Tal y como ha contado la protagonista a El Confidencial Digital es la primera vez que los juzgados militares deciden poner en marcha esta actividad periodística con una jefa de prensa al frente de un gabinete que irá creciendo poco a poco. Esta redacción se ha hecho eco por fuentes extraoficiales que la responsable es una teniente militar que por primera vez se enfrenta al mundo del periodismo.

ECD ha podido confirmar que esta incorporación en los juzgados militares se trata de una misión de ofrecer la máxima transparencia posible a los medios y a la ciudadanía. Fuentes oficiales explican a esta redacción “que se trata de una información muy delicada y de difícil acceso, incluso para ellos, por lo que el cuidado y rigor en las mismas en primordial”.