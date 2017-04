En la OTAN descartan defender a una Cataluña independiente

La Generalitat apuesta por un Estado sin ejército bajo el paraguas del Pacto

Principal argumento: si la Alianza se niega a incluir Ceuta y Melilla entre los territorios a proteger militarmente, mucho menos lo hará con uno que se separe de España

En el debate sobre unas futuras Fuerzas Armadas catalanas, un sector importante de los independentistas aboga por no disponer de ejército como tal. Un argumento que esgrimen es que Cataluña se encuentra y se encontrará bajo el paraguas de la OTAN. Así lo ha defendido, por ejemplo, Artur Mas. Sin embargo, desde la Alianza Atlántica no piensan lo mismo: una Cataluña independiente no tendrá su protección.