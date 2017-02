La industria armamentística estadounidense se opone al nombramiento de Morenés

Por su apoyo constante a las empresas europeas

Washington aún no ha respondido al placet solicitado por el Gobierno para ser nombrado embajador

El ex ministro de Defensa Pedro Morenés es la persona elegida por Moncloa para ocupar el puesto vacante en la embajada española de Washington. El Gobierno ya ha pedido el placet a la administración Trump, pero de momento no hay respuesta. Hay quien no ven con buenos ojos la llegada de Morenés al cargo. Principalmente desde las firmas armamentísticas estadounidenses, que han mantenido una relación tensa con el ex ministro.