El plan para movilizar a estibadores militares que nunca existió

El 4 de diciembre de 2010, el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma. Se trataba de la primera vez que ocurría en la democracia. Unos días antes, los controladores aéreos había iniciado una serie de parones en su actividad al considerar que ya habían cumplido sus horas de trabajo anuales. Una huelga que provocó el cierre del espacio aéreo.

La situación, en pleno Puente de la Constitución, dejó atrapados a cerca de medio millón de pasajeros. Y la solución del Gobierno, por aquel entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue la de movilizar a 190 militares especializados en control aéreo a los centros de Sevilla, Madrid, Barcelona y Canarias, además de reforzar otras instalaciones nacionales.

Ahora, los estibadores

Seis años después, el Gobierno se enfrenta a la amenaza de una posible huelga en los puertos españoles. Los paros de los estibadores, que han sido desconvocados tras un primer preacuerdo entre Fomento y los sindicatos, siguen estando sobre la mesa.

Y en pleno pulso, han surgido rumores de que el Gobierno estaría planeando desplegar militares en los puertos en caso de que la situación se agrave. Estos, según ha podido saber, han circulado entre los propios estibadores y los sindicatos del sector.

“Ministro, ordene que apunten a la cabeza”

Estas supuestas intenciones del Gobierno de militarizar los puertos ha encendido los ánimos de algunos grupos de estibadores. Muestra de ello es el siguiente mensaje, que ha circulado en las últimas semanas entre profesionales de la estiba:

“Avisamos al ministro que si va a meter a los militares en los muelles, no se conforme con la infantería y no dude en hacerse con los servicios de la Brigada Paracaidista o con la Legión, cabra incluida. Además, recomendamos al ministro que ordene a los oficiales al mando que, a su vez, den la orden de quitar el cargador del primer cartucho de fogueo, el de seguridad, y directamente pasen a la munición real (…) y apunten directos a la cabeza y no duden un instante en apretar el gatillo, porque solo así conseguirán echar a andar los puertos si estos se paran: pasando por encima del cadáver de algunos estibadores. (…) Usted puede seguir lanzando “globos sonda” que nosotros le lanzaremos un misil Stinger a esos globos y santas pascuas. Para reseñas pregunte usted al ejército ruso lo de Afganistán”.

Unos planes que “nunca existieron”

Según esos planes, el objetivo de la militarización sería en primer lugar asegurar las instalaciones portuarias, ya que se trata de infraestructuras críticas estratégicas para el Estado. Y en segundo lugar, ocupar los puestos de los estibadores para que la actividad en los puertos no quede bloqueada.

Sin embargo, fuentes políticas y militares consultadas por El Confidencial Digital niegan rotundamente que exista plan alguno para militarizar la estiba. “Principalmente porque, así como hay en las Fuerzas Armadas una figura similar a la del control aéreo, no hay ningún estibador militar” explican. Hay profesionales que se dedican a tareas similares, pero “no puede compararse unos con otros”.

El plan, que según confirman a ECD fuentes próximas a Moncloa “nunca existió como tal”, supondría además enfrentar al ejército con un colectivo “mucho más vehemente” y dispuesto a “la lucha” que el de los controladores aéreos explican.