El ‘youtuber’ estadounidense que prueba raciones de combate: “Las españolas son las mejores que he comido nunca”

Steve Thomas ha probado y analizado raciones militares de más de medio mundo. Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, Indonesia, Dinamarca, Letonia, Noruega, Singapur, Eslovaquia, Jordania, Canadá… pero hasta ahora ninguna española.

La envidia culinaria de la OTAN

Una ausencia incomprensible, a tenor de la fama mundial que han alcanzado las raciones españolas entre militares de ejércitos extranjeros, que como contó ECD están dispuestos a cambiar pertenencias personales por una muestra de la gastronomía militar enlatada procedente de España.

Hace pocos días, este ‘youtuber’ subió a su canal un vídeo de 36 minutos analizando tres paquetes con el sello del ejército español. Un desayuno, una comida y una cena. Un pack de supervivencia para 24 horas.

El vídeo comienza con la cata del desayuno, a base de cacao soluble, leche condensada, chocolate y galletas. “un desayuno fantástico, muy fácil de comer” aunque con la pega de que “no lleva cuchara”.

Sin embargo, el plato fuerte viene con las comidas principales. ‘Steve1989MREInfo’, su alias en internet, se muestra entusiasmado con la “excelente” sopa de pollo con pasta, con los calamares rellenos en su tinta y con el pote gallego.

“Qué buena comida tienen los soldados españoles”

“La salsa –de los calamares- parece un liquido salido de la parte inferior de un coche, pero si alguien pusiera esta salsa en un plato realmente bonito, no me creería que viene de una lata. Es el mejor pescado enlatado que he probado en mi vida. No puedo parar de comerlo” dice sobre los calamares.

Pero el éxtasis culinario de Steve Thomas llega con el pote gallego, que calienta utilizando el hornillo portátil que se incluye en la ración. “Huele absolutamente increíble. Es una de las cosas más apetecibles que he visto en una ración. Aquí hay calidad. Qué buena comida tienen los soldados españoles” asegura tras probar las fabas, grelos y el chorizo empaquetado en una lata de 300 gramos.

“Es lo mejor ración que he probado nunca. Es una de mis favoritas” llega a decir tras finalizar la comida.

“Las albóngidas no parecen de lata”

En la última parte del vídeo se analiza la ración B2, correspondiente según Steve Thomas a “la cena” pese a que el envoltorio no hace referencia a ello. Está formada por sopa de vegetales, sardinas en tomate “con sus huesos”, una “asombrosa” macedonia de fruta “real”, un paté al que califica de “obra maestra” y unas “albóndigas que no parecen sacadas de una lata”. “Maravilloso” dice.

“Sinceramente, es una de las mejores raciones de combate producidas en el mundo y actualmente en servicio. Altamente recomendable”.

El vídeo ya ha superado las 200.000 visualizaciones, aún lejos de los 2,4 millones que consiguió su cata de espaguetis de la Guerra de Vietnam o el 1,4 millones de un desayuno británico de la Segunda Guerra Mundial en 1945. O el cerca del millón que consiguió con una auténtica rareza: unas galletas 1896 de la Guerra Civil americana.

Sin embargo, está siendo muy popular entre sus fans, que han dejado ya 2.400 comentarios. En algunos de ellos, sus seguidores se contagian de su entusiasmo. “Calamares en una ración de combate, nunca pensé que llegaría el día de ver algo así”, a lo que otro le responde “maldición, los españoles saben cómo vivir”.

Vea el vídeo completo a continuación: