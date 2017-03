Ángel Ron indigna a Saracho por ocultar en su blog las “pérdidas históricas” del Popular

Ron ha realizado en la web angelron.es, totalmente ajena a la entidad, un breve bosquejo de su trayectoria profesional, que incluye una extensa relación de los premios recibidos en los doce años que ha estado al frente del Popular.

En la actual cúpula de la entidad “no deja de llamar poderosamente la atención” esa iniciativa del directivo: ningún presidente de ninguna entidad financiera en España tiene una web personal.

También destacan el tono de la “autopresentación” que puede leerse en la página principal: “Ángel Ron, presidente del Popular, se ha convertido en uno de los personajes más importantes e influyentes del panorama empresarial español. A lo largo de su dilatada experiencia, ha conseguido sentar las bases de un modelo de negocio en el sector de la banca española”.

Omite el agujero de 3.485 millones del cierre del año

Banco Popular puso fin a la etapa de Ángel Ron con “pérdidas históricas”. Así fueron calificados entonces los resultados por toda la prensa económica. Presentó unos números rojos de 3.485 millones en 2016, muy superiores a los previstos, tras destinar 5.692 millones a provisiones. El mercado había calculado unas pérdidas de entre 3.100 y 3.200 millones.

Sin embargo, el ex presidente ha decidido omitir ese dato en el resumen de su trayectoria en el banco. Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a la cúpula de la entidad, esta maniobra de Ron ha indignado profundamente a altos ejecutivos del actual equipo de Emilio Saracho. “Parece que el último trimestre del año, el más turbulento de la historia del banco, no va con él”, critican. “Es indignante”, remarcan.

La última referencia a la gestión de Ron que recoge su web personal son los 817 millones que ganó el Popular hasta septiembre del año pasado. Es decir, antes de los saneamientos que provocaron, al cierre del ejercicio, las mayores pérdidas nunca registradas en España por una entidad no nacionalizada.

También se olvida de la criticada compra del Pastor

En cuanto a su labor de gestión del Popular, Ron destaca en su blog que “bajo su presidencia se ha adquirido el Banco Nacional de Crédito (BNC) y se materializó la entrada en el mercado estadounidense con la compra de Totalbank en 2007”.

También recoge como “otro de los grandes objetivos alcanzados” el ‘Plan Suma’. Una estrategia por la que la entidad se comprometía a alcanzar un beneficio neto superior a los 1.000 millones de euros en tres años”.

En el equipo de Emilio Saracho tampoco se pasa por alto que no haya ninguna mención en ese repaso a la cuestionada compra del Pastor. Una operación calificada por los actuales gestores como un “auténtico fiasco”. La definen, no sin cierta sorna, como “la compra de un banco quebrado”.

En su última presentación de resultados como presidente, Ron evitó hacer autocrítica y justificó la operación: “Entonces (en 2011) no había decretos, no había test de estrés, no había en absoluto expectativa de que seis meses después se pediría ayuda financiera. Era la decisión correcta en aquel momento”.

Reproches y gritos contra la gestión de Ángel Ron

La última junta de accionistas del Popular se celebró el pasado 20 de febrero en un ambiente de tensión y duros reproches e incluso gritos contra el consejo de administración. Se alargó durante cuatro horas y 20 minutos.

Destacaron las críticas contra el antiguo equipo gestor de la entidad. Le acusaron de “manejar el banco como su huerto particular” para dejarlo con las mayores pérdidas en sus 70 años de historia.

Por eso, la mitad de los accionistas reclamaron responsabilidad patrimonial a Ángel Ron y la ejecución de una auditoría interna para analizar los créditos fallidos en su etapa.

También solicitaron que se retirase al ex presidente la pensión de 8,5 millones destinada a su jubilación tras abandonar la entidad. El Popular además ha dotado otros 15,64 millones adicionales para ese fin. Con esos 24 millones en total, el banco ha contratado a una aseguradora, que se encargará de abonarle 1,1 millones anuales mientras viva.

La mayoría de los accionistas que tomaron la palabra arremetieron contra Ron por no realizar autocrítica y censuraron que se despidiera “con orgullo y la cabeza bien alta”.