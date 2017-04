César Alierta abandona el consejo de Telefónica

Lo hará en el próximo consejo de administración de la multinacional, que se celebrará en las próximas semanas.

Alierta propuso hace un año como sucesor en la presidencia a su entonces número dos, José María Álvarez-Pallete, pero decidió continuar ligado a la compañía como consejero, y también como presidente de la Fundación, cargo en el que continúa. Ese movimiento se interpretó, en aquel momento, como una forma de asegurar la continuidad de su legado.

El mandato de Alierta expira en mayo

El mandato de Alierta como consejero de Telefónica expira el próximo mes. También el del máximo directivo del grupo, José María Álvarez-Pallete, así como el de Ignacio Moreno, en representación de BBVA. Aunque se daba por descontado la renovación de todos ellos en sus puestos, sin embargo Alierta comunicará su baja voluntaria.

El trámite para su salida pasa por el anuncio de su decisión ante el consejo de administración de la operadora, que deberá ser ratificado en la junta de accionistas, una convocatoria prevista para finales del próximo mes de mayo o principios de junio.

Ha manifestado su deseo de abandonar

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas al ex presidente, Alierta tiene en este momento tomada la decisión de no optar a la reelección como miembro del consejo de administración, y así la ha transmitido por ejemplo esta Semana Santa a varias personas de su máxima confianza, durante una estancia de descanso en Candanchú (Huesca).

En esa línea, también el presidente de Inditex, Pablo Isla, abandonará la cúpula de la operadora, después de más de 12 años como consejero. Es otro de los más veteranos y conocidos miembros del consejo de administración de Telefónica.

No ser un obstáculo para Álvarez-Pallete

Según las fuentes consultadas por ECD, César Alierta razona su decisión de optar por la salida porque no desea que su continuidad en el consejo de administración pueda de ninguna manera influir en la gestión y en los planes estratégicos de su sucesor.

Tiene en cuenta que, habiendo sido presidente de la compañía hasta hace un año, si toma la palabra en el consejo, puede parecer que está cuestionando las decisiones del actual presidente. Y si opta por no decir nada, si no toma parte en la discusión de los asuntos claves que se puedan plantear, entonces su presencia no tiene ningún sentido porque no aportaría nada.

Se mantendrá en China Unicom y en DTS

Aunque abandona el consejo de Telefónica, Alierta no se retira del todo de las actividades de la compañía. Su intención es permanecer en otros ámbitos, como ocurre con la reciente reelección como consejero de China Unicom. Es la segunda operadora del país asiático, en la que la compañía española posee un 1% del capital.

Igualmente, el ex presidente de Telefónica apuesta por permanecer como miembro del consejo de administración de Distribuidora de Televisión Digital (DTS), matriz de la antigua Canal + y base del negocio televisivo de la operadora en España.

DTS, que depende de Telefónica Contenidos, tiene como presidente ejecutivo a Luis Blasco y como consejero delegado a Pedro García Guillén.

Un año después de abandonar la presidencia

Hace un año, la decisión de César Alierta de abandonar la dirección de Telefónica fue la noticia económica más importante desde la muerte de Emilio Botín, el que fuera presidente de Banco Santander.

Ambos eran amigos y, junto al presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, constituían los máximos exponentes de la clase empresarial española. El banquero catalán decidió también retirarse meses después de la presidencia de la entidad, para centrarse en la gestión de la Fundación ‘laCaixa’.