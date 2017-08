Condenados por las tarjetas ‘black’ reprochan a la hija de Blesa tener que pagar su parte

Hace unas semanas, la familia de Blesa presentó un escrito al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional en el que reclamaba que se cerrase el caso de las tarjetas ‘black’ para el ex presidente de Caja Madrid.

No querían que continuase el recurso que había presentado el ex banquero y prefería que, tras su muerte, el Supremo acabase ya con la acción penal. En efecto, cuando un acusado fallece sin sentencia firme, no sólo se queda sin condena, sino que también debe decaer la acción penal. El ex presidente de Caja Madrid había sido condenado a seis años de prisión.

Pero ahora, cabe todavía la posibilidad de que damnificados por las ‘black’, como podría ser Bankia, intenten reclamar responsabilidad civil a los herederos de Blesa. La petición ante el Supremo no cierra esa puerta.

Una vez que el Supremo ha extinguido la condena penal por las tarjetas ‘black’, los herederos pueden acogerse al salvoconducto que les permite cubrir eventuales obligaciones económicas únicamente con el patrimonio heredado. De esta manera, sólo se harían cargo de las responsabilidades hasta donde cubran los bienes legados.

Asumir la parte de Miguel Blesa

En su sentencia, la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligaba al ex banquero a responder de forma conjunta y solidaria con el resto de condenados de las cantidades totales dispuestas entre 2003 y enero de 2010, cuando todavía estaba al frente de Caja Madrid.

Unos 9,3 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, cuya cuantía final deberá ser fijada tras la resolución del Supremo y de la que habría que descontar lo percibido por los ex consejeros y ex directivos fallecidos o apartados de la causa, así como los ingresos efectuados al FROB y Bankia.

Así las cosas, según reconocen a El Confidencial Digital algunos de los condenados por las ‘black’, la expectación ante la decisión que tome finalmente la familia de Blesa es máxima.

Han valorado que, si la hija del ex banquero renuncia a la herencia, tendrán que hacer frente ellos a dicho desembolso al tratarse de un caso con responsabilidad solidaria. El Estado no asumiría la deuda derivada de la responsabilidad civil.