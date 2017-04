Oficialmente, 132.000 españoles están inscritos como residentes en Reino Unido, aunque las autoridades diplomáticas dan por hecho que la cifra de los que viven y trabajan en el país es mucho mayor.

Tal y cómo se reveló en ECD, la semana pasada, las autoridades diplomáticas han comenzado a detectar, a raíz del Brexit, que “miles de españoles” que residen actualmente en Reino Unido no se encuentran registrados en los consulados.

La mayoría de estos ciudadanos no inscritos habían omitido ese trámite para poder seguir cobrando el paro en España mientras trabajan en Reino Unido.

Asegurarse el cobro de la prestación a la vuelta

Así las cosas, algunos españoles que trabajan en Reino Unido y cobran el paro aquí se defienden. Argumentan que, si renuncian a la ayuda, la falta de coordinación con la administración británica les impide demostrar que no han estado de vacaciones para volver a poder percibir la prestación.

“Si estás en el paro y te vas a trabajar fuera de España, luego te encuentras con un problema si te volvieras a quedar sin empleo”, afirma uno de ellos.

En concreto, explican que si son despedidos en Reino Unido y vuelven a España, no pueden reactivar el cobro del paro al que habían renunciado. “No hay una coordinación con los otros países de la UE a nivel laboral. No queda más remedio que hacerlo de este modo porque te quedas sin las espaldas cubiertas”, añade otro.

Explican que las administraciones no están coordinadas en este asunto. “Me despiden en España, empiezo a cobrar el paro. Me sale un empleo fuera. Tienes que renunciar expresamente al cobro por no haber intercomunicación con otros países (no se corta de oficio). Si te quedas sin trabajo, no puedes reactivar el paro que estabas percibiendo por no constar nada a la administración de que estabas trabajando y de que te has vuelto a quedar sin empleo”, denuncian.

No han sido citados por sorpresa en varios meses

Como parte de la picaresca, estos ciudadanos se desplazaban a España, en vuelos de bajo coste, para realizar los cursos de formación que exige la normativa como requisito para percibir la ayuda.

Se ha comprobado, igualmente, que esos españoles que han seguido apuntados al paro, en más de un año no han sido citados por sus oficinas de los Servicios de Empleo para presentarse. Es la razón fundamental que les ha permitido alargar el fraude a la Seguridad Social.

Los beneficiarios aprovechaban sus viajes a España para hacerlos coincidir con el sello de la prestación. Las cuentas bancarias que facilitaban para el cobro pertenecen también a entidades españolas, con el fin de evitar que salten las alarmas por esa irregularidad.