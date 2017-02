Dinero

Javier Aríztegui acaba de marcharse del BCE

Fernando Restoy no abandonará el Banco Internacional de Pagos a pesar de la imputación por Bankia

El ex vicepresidente de la CNMV ha justificado que su cargo como presidente del Financial Stability Institute (FSI) no es en representación de España

Fernando Restoy no va a a seguir los pasos de Javier Aríztegui y de los otros tres directivos del Banco de España que han abandonado sus cargos tras ser imputados por la salida a Bolsa de Bankia. Ha justificado en su entorno que no tiene intención de abandonar su puesto en el Banco Internacional de Pagos.