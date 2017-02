Fracasa la recogida de firmas en el Banco de España para apoyar a los imputados por Bankia

Tres directores de Supervisión del Banco de España pusieron en marcha esta iniciativa entre sus subordinados a favor de los ex altos cargos de la institución imputados por el caso Bankia.



Pero después, el temor a represalias provocó una alianza entre los empleados, a finales de la semana pasada. Decidieron enviar una carta a Linde para que impida que se emprendan acciones contra los que se han negado a firmar.

Un escrito al que este martes aún no habían obtenido respuesta, según confirman a El Confidencial Digital fuentes de la Inspección cel Banco de España.

El clima actual, según fuentes internas del supervisor, es que la alta dirección da por desactivada la rebelión interna contra el apoyo de los responsables del área de Supervisión a los tres directivos de este mismo departamento citados a declarar por la Audiencia Nacional.

Se descartan sanciones contra los promotores

Oficialmente, en el organismo no se hacen comentarios sobre esta polémica, más allá de la posición fijada en los dos comunicados emitidos la semana pasada.

Pero en la cúpula del Banco de España se descarta, por el momento, sancionar a los tres directores de Supervisión que han impulsado la recogida de firmas. La iniciativa se entiende dentro de un gesto solidario entre compañeros y se defiende que la participación en la campaña era voluntaria.

La dirección del supervisor se mantiene vigilante ante cualquier tipo de represalia que pudiera producirse contra los trabajadores que se han rebelado contra las firmas. Hasta el momento, no ha recibido denuncias y no prevé tomar medidas si no llegan a producirse, simplemente porque exista un temor instalado entre la plantilla.

Además, en la cúpula del organismo se da por hecho que no existirán estas acciones, dado el apoyo discreto a la iniciativa de los jefes de Supervisión. Un mensaje de tranquilidad que ha llegado también a los sindicatos y ha contribuido a calmar los ánimos.

Apoyo discreto a la campaña de recogida de firmas

De hecho, otro de los aspectos que pone de manifiesto la “tensa calma” que atraviesa el Banco de España es el silencio sobre el paradero del documento que recoge las firmas de apoyo a los directivos imputados por Bankia.



En el supervisor aseguran que la iniciativa ha registrado un respaldo por debajo de las expectativas de los promotores. Fuentes de los inspectores afirman a ECD que un número elevado de empleados ha suscrito el escrito de apoyo, pero no muchos más allá de los propios subordinados de los directores de Supervisión por miedo a las consecuencias de no hacerlo. No puede hablarse, por tanto, de un exito de adhesiones.



Un resultado que está empujando a los miembros de la Dirección de Supervisión a guardar la iniciativa en un cajón y dar carpetazo a la polémica. Así las cosas, el Banco de España va camino lentamente de desactivar la rebelión interna sin haber tenido que intervenir directamente.