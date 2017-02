El Gobierno da vía libre a convertir en fijos a 200.000 funcionarios temporales

Miles de aspirantes están en vilo en toda España

Es el plan de Hacienda para reponer plazas sin convocar oposiciones, que requieren la aprobación de los Presupuestos

El Gobierno sostiene que las comunidades autónomas no pueden convocar plazas en Sanidad y Educación este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que establecerán la Oferta de Empleo Público. Pero Hacienda se plantea reponer alrededor de 200.000 puestos en toda España, convirtiendo empleados temporales en fijos, aunque no se ha marcado un plazo completo de ejecución este año.