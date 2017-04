Hacienda tiene todavía bloqueadas medio millón de devoluciones de la Renta de 2015

Quienes no la hayan recibido ya se encuentran con un problema

Son 650 millones pendientes de pago y afecta a contribuyentes que deben dinero a la Administración por el impuesto de matriculación, IBI, multas de tráfico…

No es lo habitual pero, a estas alturas del año, con una nueva Campaña de la Renta en marcha, Hacienda todavía no ha ingresado a algunos contribuyentes la devolución del IRPF del ejercicio pasado. No es un fallo. No es un error. No es un desajuste. Existe una razón de fondo. Y los afectados son medio millón.