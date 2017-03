MAFO, a tope contra Rato: aportará cartas en las que le reclamó que echara de Bankia a los políticos

A lo largo de esta semana han declarado ante el juez Fernando Andreu los que fueran máximos responsables de la CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia, incluyendo al ex presidente Julio Segura. El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo hará mañana jueves.

Cuando se conoció la imputación de Fernández Ordóñez, Julio Segura y Fernando Restoy en el caso Bankia, se habló de Rodrigo Rato como uno de los grandes beneficiados de esa decisión de la Audiencia Nacional.

Hasta ahora, la defensa del presidente de Bankia se ha basado precisamente en que la responsabilidad de la operación no fue suya, sino que correspondió al Gobierno de Zapatero y a los supervisores, el Banco de España y la CNMV, que le forzaron a tomar las decisiones que condujeron al desastre.

En medios judiciales se apuntó entonces que, si los jueces consideran que efectivamente fue así, el ex vicepresidente económico podría eludir la condena e incluso evitar sentarse en el banquillo.

MAFO arremeterá con dureza contra Rato

Ante su declaración ante el juez, El Mundo desveló el pasado domingo que MAFO defiende que estuvo dos años intentando convencer a Rato de que debía aceptar un consejero delegado al que ceder poderes ejecutivos y que éste sólo accedió a nombrar a Francisco Verdú. El Banco de España no quiso entonces hacer ruido porque tenía en cuenta que sustituirle en el cargo podría tener un efecto negativo en los mercados.

Ahora, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a la defensa del ex gobernador, Fernández Ordóñez no está dispuesto a que Rodrigo Rato y los entonces consejeros del banco eludan sus responsabilidades. Está dispuesto a aportar a la investigación varias cartas que obran en su poder en las que reclamó al presidente de Bankia que despolitizara la entidad y profesionalizara la gestión.

La estrategia judicial que ha trazado la defensa del ex gobernador es precisamente que el ex vicepresidente no se esconda tras la gestión del Banco de España. Quiere dejar claras las responsabilidades de todos y cada uno de los implicados en el caso y que ninguna parte exima a la otra.

Considera que hay que distinguir las responsabilidades institucionales y las de todas las partes implicadas. Por un lado, la de Rodrigo Rato y los 33 consejeros de Bankia por la información falsa de la salida a Bolsa; y, por el otro, la de los responsables del Banco de España y la CNMV.

Fernández Ordóñez se ve acorralado

En el primer día de interrogatorios, comparecieron el lunes ante el juez Andreu el ex presidente y ex vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente.

Ambos representantes del organismo supervisor defendieron que vigilar las cuentas de la caja no era su competencia, sino de la auditora Deloitte y del Banco de España.

Los ex directivos de la CNMV se desmarcaron de la operación puesto que solo ejercieron en ella un “control formal”. Restoy y Segura entienden que el folleto informativo de las acciones reflejaba una “imagen fiel” de Bankia y no conocían los correos de Casaus.

Esa postura ha reafirmado la estrategia de arremeter contra Rato que adoptará Fernández Ordónez este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, al verse complemente acorralado y señalado por el resto de implicados en el caso.