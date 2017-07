José Manuel Soria grabó a directivos de Iberdrola, Endesa y Atresmedia cuando era ministro

Según ha podido conocer El Confidencial Digital, en fuentes de su máxima confianza, Soria tiene en su poder grabaciones de conversaciones mantenidas con máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Atresmedia.

Así lo aseguran personas del círculo más íntimo de Soria y que en algún momento trabajaron a su lado, durante sus cinco años al frente de la cartera de Industria.

En esas grabaciones, relatan, los ejecutivos citados aparecerían instando al ministro, de forma vehemente, a tomar decisiones en favor de sus respectivas empresas.

Tensas reuniones con Iberdrola y Endesa

Según la versión de las memorias de José Manuel Soria, que ofreció el diario El Mundo hace unos días, el libro del ex ministro critica la actitud y el poder de las grandes empresas eléctricas.

Relata que, cuando accedió al Ministerio de Industria, los dirigentes de destacadas compañías del sector le llevaban reales decretos ya redactados para que los firmara sin más.

En este contexto, estas personas que han trabajado con él revelan que Soria conserva audios de algunos tensos encuentros que vivió, por ejemplo, en 2013 en su despacho del Ministerio de Industria con dirigentes de las dos principales eléctricas del país.

Aseguran, a modo de ejemplo, que una de estas grabaciones recoge las advertencias que le lanzaron directivos de Iberdrola y Endesa para que no suspendiese la subasta eléctrica de aquel año, que marcaba una subida de la luz del 11% para la mayoría de los consumidores.

Los interlocutores eran de la primera línea directiva de estas grandes compañías, aunque en ninguna de ellas aparecen los presidentes, ni Ignacio Sánchez Galán ni Borja Prado.

Lara y Casals son algunos de los grabados

José Manuel Soria aborda también en sus memorias momentos de alta tensión con los grandes conglomerados audiovisuales por su decisión de ejecutar, en 2014, la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba cerrar nueve canales de la TDT,

Ese dictamen apremiaba a que los operadores se desprendieran de los siguientes canales: Atresmedia, de tres; Mediaset, de dos; Unidad Editorial, de dos; y Net TV, de otros dos.

En el entorno del ex ministro aseguran que Soria guarda también grabaciones de los “encuentros a cara de perro” que mantuvo en aquella época con el entonces presidente del grupo Atresmedia, José Manuel Lara, y con el presidente de La Razón, Mauricio Casals.

Según ha publicado también El Mundo, Soria denuncia en su libro que las televisiones “ejercieron una presión insólita sobre él”.

El ex ministro lamenta que, mientras los abogados del Estado, en el Ministerio, le aseguraban que debía ejecutar la sentencia del TC si no quería incurrir en prevaricación, Soraya Sáenz de Santamaría apoyaba a los grupos mediáticos en su contra. Sin embargo, las fuentes consultadas por ECD afirman no tener constancia de que la vicepresidenta fuera también grabada.

En aquel momento, la patronal de las televisiones privadas (Uteca) defendía que no se debían cerrar los canales y que se podía subsanar el problema legal con una decisión administrativa. Alegaron entonces que hacerlo reducía el pluralismo y que era “una grave lesión de los principios de seguridad jurídica”.

Tras una segunda advertencia del Supremo, con el aval de los abogados del Estado y en contra del criterio de la vicepresidenta, el entonces ministro de Industria ejecutó el fallo.

Algunos ministros conocen las grabaciones

Según ha podido saber también ECD, la existencia de estas grabaciones es conocida por algunos miembros del Gobierno de entonces, especialmente por los menos alineados con las tesis de Sáenz de Santamaría y Montoro, es decir, del denominado G-8.

Se cita, por ejemplo, a José Manuel García Margallo, uno de los mayores enemigos de la vicepresidenta y del ministro de Hacienda.

Esa información es manejada también por varios ministros que forman parte todavía del Gobierno de Mariano Rajoy. En este caso, hablan de Luis de Guindos, amigo personal de Soria.

Margallo y Guindos han recomendado al ex ministro que no utilice esos audios contra las citadas compañías. Incluso, le han aconsejado ser “cuidadoso” con las revelaciones de sus memorias para no perjudicar, de rebote, a Mariano Rajoy. Unos avisos que le están llevando a replantearse la publicación del libro.

Solo verán la luz si le acusan de “mentiroso”

En el entorno de José Manuel Soria cuentan a ECD que su intención no es, en ningún caso, “disparar contra el presidente”.

Por el momento, las acusaciones del ex ministro de Industria no han encontrado respuesta, al menos en público, por parte de Cristóbal Montoro. Tampoco desde el sector eléctrico y audiovisual.

Pero Soria ha transmitido a los suyos que “no está dispuesto a quedar como un mentiroso”. Hay que recordar que su credibilidad quedó tocada con las explicaciones contradictorias que ofreció tras verse implicado en el escándalo de los “papeles de Panamá”.

Así las cosas, si decide finalmente publicar el libro sobre su paso por el ministerio, considera que podrá demostrar la mayoría de las denuncias que lanzará en sus páginas. Pero también ha asegurado a su entorno más íntimo que las grabaciones sólo las hará públicas si le acusan de mentir, "si se ve acorralado y necesita defenderse”.